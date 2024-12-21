大韩航空&韩亚航空正式合并：回归初心！前者成业界龙头，10年前「花生回航」事件重提

今年韩国航空业界最大的关注焦点是大韩航空与韩亚航空的并购结果。 经过四年的漫长等待，这两家公司的合并终於在今年年底画上句号。

大韩航空（Korean Air）於2024年12月11日向韩亚航空（Asiana Airlines）支付了8000亿（韩币，下同）的尾款，并取得了1亿3157万8947股新股（持股比例63.88%），完成了与韩亚航空的新股认购交易。 韩亚航空自本月12日起正式成为大韩航空的子公司。



大韩航空与韩亚航空合并后，最引发担忧的问题是市场「垄断」。 以2024年为基准，合并后的大韩航空在韩国航空市场的占有率达到了以下比例：

以旅客数量为基准：67.13%

以运力（座位供应）为基准：70.4%

以航班数量为基准：66.6%

以信用卡支付金额为基准：78.64%

这一数据包括两家航空公司的低成本航空（LCC）子公司（真航空、釜山航空、首尔航空）的市场份额，这使得大韩航空在国内市场实际上拥有了垄断地位。 根据《公平交易法》，如果单一经营者的市场占有率超过50%，或排名前三的经营者市场占有率合计超过75%，就会被视为市场支配性企业。 大韩航空与韩亚航空合并后，正符合这一条件，成为韩国航空运输业的「寡头」。



日前，大韩航空发布官方，两家航空公司的机师、空服员、地勤客服、技术人员的合影，引爆韩网的热评，广大民众关注韩亚航空公司的里程积分能够继续使用的同时，还很好奇合并后乘务员的制服是否会迎来新变化。



说起大韩航空，不得不提起2014年12月5日发生的「花生回航」，这起事件不仅震惊了韩国社会，也在国际范围内引发了广泛关注。 这是一场因琐事而引发的航空骚动，同时揭示了韩国财阀文化中的特权问题。 当天，大韩航空从美国纽约肯尼迪国际机场飞往韩国仁川的KE086航班上，时任大韩航空副总裁的赵显娥（大韩航空母公司韩进集团会长赵亮镐的长女）在头等舱发现一名乘务员用袋装花生款待，而非按照规定将花生放在盘子里端上来。她对此极为不满，认为服务不符合航空公司的标准，对乘务员进行了严厉斥责后命令机长将飞机返航至登机口，将该乘务员强行赶下飞机。 当时飞机已经开始滑行，准备起飞，因赵显娥的要求，航班不得不中断滑行，重新返回登机口。随后，赵显娥还命令负责乘务的服务主管下机，并对其进行了辱駡。整个过程中，她还使用了高压和不当的语言。 航班因此延误了约20分钟，导致乘客的不满与困惑。

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