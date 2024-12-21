【韓網熱門】死黨突然告白：我和你前任在一起了！網友憤怒：絕交！絕交！

最好的朋友突然告白：對不起，沒提前告訴你，我和你前任在一起了！你會是什麼反應？？

這是theqoo最近十分火爆的內容，引發廣大網友的討論！



韓國網友評論：

1. 絕對不和這種人當朋友

2. 如果是在和我分手之後，隔了很久才開始交往的話，那就無所謂

3. 我朋友還會和自己親妹妹的前男友交往

4. 太噁心了，會罵死他倆

5. 祝你幸福，居然撿走我不要的

6. 再見

7. 最後還結婚了

8. 總覺得兩人會在我背後說我各種事情，絕交

9. 瘋女人

10. 結婚的時候再叫我吧

11. 我會說：你這麼缺男人嗎？ 從今天開始我失去了一個朋友

12. 好好珍惜我扔掉的垃圾喔

13. 我當時是這麼對我朋友說的：替你感到可惜

14. 絕交，如果不是狐狸精的話，做不出這種事情

15. 如果是已經和我分手的狀態下兩人才交往的話，沒關係，如果是因為前任太渣才會分手，我會直接告訴朋友。實際上我的閨蜜和我前任在一起，最後還結婚、生子，過得很好，到現在都是我和我老公的好朋友

16. 原來我把瘋子當朋友了啊

17. 渣男不值得擁有我朋友，我不會不開心，只會替閨蜜覺得可惜，我為什麼要分手啊，不然他也不會和我閨蜜交往了

18. 真的在我身上發生了，他和我閨蜜分手後，又來糾纏我

19. 我會默默遠離他們

20. 他倆都在一起了，那就說明他倆根本沒覺得對不起我啊

21. 絕交，而且我還要告訴身邊所有的人

22. 可是……你不是已經有老公了嗎？

原文：https://theqoo.net/square/3501381688

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