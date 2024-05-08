VANNER成國入伍！成員伴剃頭，直播與粉絲VVS一起送行

因競演節目《PEAK TIME》聲名大噪的男團VANNER，成員成國（舊藝名AHXIAN）昨（7）日入伍，成員們貼心開啟直播讓粉絲VVS陪伴成國一程。

3月便有消息1996年生的成國將入伍，公司KLAP娛樂表示時間在5月7日，成國會進訓練所接受基礎軍事訓練開始履行國防義務，而入伍行程唯恐發生安全事故所以並不公開。成國是VANNER第二名入伍成員，GON在出道前就以義務警察服完替代役。



雖然不公開，但成員們選擇在路途使用YouTube直播，讓成國親自和VVS道別、向VVS公開頭髮已剃掉的平頭樣貌。影片中泰煥、GON、慧成與泳光都一起送行，公開成國平頭前後，成員們輪流讚許平頭很適合成國，說頭型很漂亮、剃了反而看起來更年輕……等等。成國向粉絲說話，語氣和眼神一度看起來像哭了，但他否認，和VVS約定好會繼續努力且保持健康。



直播結束後，VANNER於IG、X等公開相關照片，成員們前一天陪伴他剃頭也用蛋糕以慶祝的方式希望他為國效力後，以更帥氣的模樣歸來。成國在直播透露爸爸媽媽與毛孩狗狗Roy也會前來送行，他抱著Roy的影片亦公開。



[#GON]



사랑하는 내 동생 성국이

멋지고 늠름하게 건강히 잘 다녀오거라 형은 너가 아무 탈 없이 훈련소 수료를 잘 할거라 믿어 의심치 않아

응원하고 기다려주는 삐삐들 감사합니다 우리 모두 성국이 훈련소 잘 수료할 수 있게 응원해주자구용 친칠라 계란러버 포에버#VANNER #배너 #곤 pic.twitter.com/Q1RdPl6V0B — VANNER 배너 (@VannerOfficial) May 7, 2024

可惜的是，VANNER本週五10日將來台灣開唱‎，隨著成國入伍，表演要少一人了。

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