《我家的熊孩子》又有成員脫單！金俊昊&金智珉戀愛ing，兩年前疑似已有蛛絲馬跡

回顧兩年前的影片，妹妹支持兩人戀情、替哥哥加油的舉止超可愛～！金俊昊要幸福啊～！

《我家的熊孩子》繼朴君宣布與韓英的結婚訊息之後，成員中的金俊昊本月初亦承認了戀愛ing，對象是同為諧星的金智珉。

金俊昊（韓國年齡47歲）2018年與結縭12年的音樂劇演員妻子金恩英離婚，2020年開始在《我家的熊孩子》露臉，和其他成員們一同公開恢單的熊孩子生活，去年成為《脫掉鞋子恢單4Men》MC之一。想不到，以「恢單」身分得到兩個節目的金俊昊，目前已脫單。



金俊昊的對象不是別人，是KBS諧星後輩金智珉（韓國年齡38歲），兩人相差了9歲。金俊昊雖然貴為「韓國諧星之父」，但在觀眾面前可是不時以邋遢形象示人，和被譽為「美女諧星」的金智珉，外型乍看不太相配，因此戀愛訊息一爆出，就有網友表示很難置信，但也有網友認為更難相信的是他倆相差了9歲之多。



金俊昊透過經紀公司表示兩人近期才開始交往，但有記者爆料兩人已交往2、3年，更有網友找出2年前《我家的熊孩子》EP.223片段，當時才來沒幾集的金俊昊，疑似差點曝光了戀情！

李常敏使用了金俊昊家的廁所，發現了寫字的蠟燭！燒剩的蠟燭寫著：「小狗狗～跟我在一起一輩子吧♡你的另一半♥」金俊昊一時語塞，解釋那是「後輩」金智珉在節目上賣的手工蠟燭。



金俊昊妹妹金美珍直接問：「所以金智珉她是另一半？我覺得金智珉還不錯。」金俊昊揮揮手繼續解釋：「因為她很喜歡小狗，所以寫了跟小狗有關的話……」但沒人相信，金美珍還很興奮搖搖哥哥肩膀：「我替你加油！」眾人原先想打電話詢問金智珉，但她沒接聽，此事便不了了之。



▼當時的節目片段

而明晚播出的《我家的熊孩子》將公開金俊昊向成員們公布戀愛的場面！也許是知情將有記者報導，金俊昊突然正經八百的向卓在勳、李常敏與金鍾國坦白：「我有女朋友了，是智珉……」眾人打電話給金智珉確認卻發生小插曲，金俊昊信誓旦旦唸了號碼，但竟然是空號XDD



金俊昊後來親自打給金智珉：「智珉啊，我和妳在交往吧？」金鍾國吐槽「是在乞討嗎」，智珉回答得支支吾吾，金鍾國又說：「妳如果是被威脅的話就給點訊號吧！」相當爆笑。



想看這對諧星情侶完整對質(?)內容和背後戀愛故事，就別錯過明晚的《熊孩子》啦！

▼明晚預告（按：預告片不到一週就達230萬觀看次數，看來不少觀眾關注著兩人的戀情啊！）

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