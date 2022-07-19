希澈一席話讓人驚覺，原來SBS是有計畫性的推出節目！從《熊孩子》、《同床異夢》到《恢單4Men》根本一系列XD

其實SBS都替你們想好了，就放心去找另一半吧XDDD

《我家的熊孩子》是以未婚的藝人為中心，讓藝人母親觀察孩子生活的一檔真人實境秀，「結婚後到底該不該下車」一直是連熊孩子們本身都爭論不休的問題，尤其近期遇到朴君結婚、金俊昊交了女友，此問題仍懸而未決。

17日播出的《我家的熊孩子》EP.301，希澈看見金俊昊與藝人女友金智珉甜蜜的模樣，忍不住說：「以後可能會結婚，那要先從《恢單4Men》退出（《脫掉鞋子恢單4Men》4名主持人都是《熊孩子》裡的離婚男，包括金俊昊）。」



金俊昊沒有講話，倒是金智珉替他回應：「如果大家有女朋友或結婚的話都要退出，要是他成為第一個人的話，大家都要退出。」希澈很坦然的說：「我結婚會退出的，我之前一直在想，最好的劇本是，拍《熊孩子》之後結婚的話，在《同床異夢》給大家看幸福的婚後生活。」



但接著他卻說：「最差的劇本是，從這裡離開，之後卻在《恢單4Men》再次展現單身生活……」並扶額大喊：「不行──」



他的一席話讓金鍾旼恍然大悟：「一直在迴圈啊？」金俊昊也跟著說：「然後再拍《熊孩子》、《同床異夢》、《恢單4Men》……」聽起來真的沒完沒了。



這段內容也讓人驚覺，原來SBS是有計畫性的推出真人實境秀啊？先前，兩檔節目都主持的徐章焄就鼓勵希澈等熊孩子，從《我家的熊孩子》下車之後移往《同床異夢》拍攝就好了，根本不用擔心結婚會限縮演藝事業。現在看來，就算不幸離婚……也有《恢單4Men》可以拍了，大不了回去《我家的熊孩子》也行……

文末附上《恢單4Men》去年開播的辛酸預告片，還有本集希澈令人訝異的潔癖言論，說自己要和女友親親都要先刷牙！金俊昊等人聽了很不解，認為肢體碰觸就是氣氛來了就自然發生，怎麼還要特地刷牙呢？



（金智珉：「難不成還要特地去刷牙嗎？」希澈：「我會那樣。」金鍾旼：「你那樣談不了戀愛的。」）



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