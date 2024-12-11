男神2PM俊昊又要來台灣了！確定12月31台南跨年！

2PM成員兼演員的俊昊（李俊昊）去年受邀品牌活動，10月又來台開粉絲見面會，今年4月再次受品牌邀約而來，最新消息年底跨年又要來到台灣！

台南市稍早舉行卡司公開記者會，市長黃偉哲也發文公開台南聖誕及跨年系列活動所有卡司，雖然不像過往幾年至少有2組韓國偶像團體，但有俊昊！俊昊除了是人氣野獸男團2PM成員外，戲劇事業自演出《衣袖紅鑲邊》男主角「正祖李祘」後創高峰，又演出《歡迎來到王之國》「本部長具元」一角迷惑更多劇迷。記者會上俊昊的招呼影片雖然一度因當機無法播放，不過主持人反應頗佳緩頰「因為太重量級了」，影片中俊昊歡迎大家多介紹他台南美食，表示很期待台南美食與美景，更預告會帶來帥氣演出，最後秀一句華語：「我等你們，一定要來喔！」



▼記者會畫面（俊昊片段26:17起）與相關市政府貼文



俊昊的2PM隊友JUN. K、尼坤與祐榮7日才來台獻唱‎，勁歌熱舞又秀身材引爆現場粉絲HOTTEST尖叫聲，台灣HOTTEST很快也能享受俊昊久違的舞台表演了，而俊昊也將連兩年都來訪台灣兩次，今年4月才因品牌活動來台。

▼俊昊4月底來台曾大喝「得正」手搖飲（相關報導：‎〈男神2PM俊昊又發台灣照！喝台灣手搖秒變倉鼠，戴帽子根本大學生〉‎）



除了俊昊，由台籍與韓籍成員組成、已在韓國出道的女團GENBLUE幻藍小熊也會在台南跨年場演出。



台南2025跨年活動「台南好Young跨年晚會」就在12月31日於永華市政中心西側廣場舉行，時間從晚間6點開始到凌晨0點30分。除了台南，台北市與新北市也有韓星陣容，‎「臺北最High新年城」邀請Apink‎，「閃耀新北1314跨河煙火」邀請SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.‎。

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