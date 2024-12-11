Red Velvet Irene粉絲會引眾怒！安檢觸碰女粉絲身體，胸部、腋下都難逃：別把我們當罪犯

女團Red Velvet成員Irene日前發佈了個人首張專輯《Like A Flower》，同時積極開展線下活動與粉絲們見面，沒想到她身邊的工作人員卻做出令粉絲不滿的行為，廣大粉絲為此一度遷怒了Irene。

近日參與了Irene粉絲簽名會的粉絲A某在社交平臺X（前Twitter）上發文，稱自己被一名安檢人員性騷擾。A某向朋友訴說自己的遭遇：「（安檢人員）讓我把袖子捲到肘部以上，還讓我跳一跳（檢查身上是否攜帶錄音設備等），之後問我能不能碰觸我的胸口，接著他真的用手背拍了拍我的胸部上方，只隔了一層內衣。」A某無奈地說道：「作為粉絲，我們必須遵從工作人員的指示，拒絕可能會被要求離場，又有多少粉絲敢說『不要碰我』呢？」

A某補充說：「雖然不是直接碰到胸部，但是在鎖骨下方和內衣外的胸部上方被觸碰。 為什麼只是去粉絲簽名會和偶像說句話，還需要遭受這種檢查？」



相關事情火速在韓網發酵，另一名參加同場簽名會的粉絲B某也留言稱：「我也被摸了腋下。當時我穿著羽絨衣，他說『我要摸一下』，然後從手臂到腋下，再到腋下側腹都被摸了。」

A某還提到自己在Red Velvet「Cosmic」簽名會上也經歷了類似的事情，稱：「有安檢人員一直盯著我的胸部，好像在懷疑我是否藏了什麼東西。 即使是同性，也讓我感到非常不適。」A某最後表示：「最可怕的是這種事情可能會再次發生，明明被摸了身體，卻不能說出來，這種感覺太噁心了。 如果你覺得去簽名會的粉絲像拿著炸彈威脅的罪犯，那乾脆別舉辦簽名會了。」



此外，Irene於11月26日發布了首張個人專輯《Like A Flower》。 該專輯首周銷量突破33萬張，成績斐然。

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