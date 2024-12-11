2025年喪屍韓劇再+1！《流感》定檔2月7日，朴正民＆BLACKPINK Jisoo 情侶合照公開！

由朴正民、BLACKPINK 金智秀（Jisoo）主演的喪屍劇《流感》，確定在明年2月7日公開啦！

Coupang Play 新劇《流感》講述的是一對戀人穿過被喪屍襲擊的危險萬分的首爾市中心，互相奔向對方的故事。劇中，朴正民飾演在因在防衛產業就業而試圖服替代役，拖延至26歲才入伍的青年「李才允」；金智秀飾演等待才允退伍的女朋友「工科女神」出身的新職員「姜英珠」，因才允無法理解自己而非常痛苦，最終收到分手的通知。



今日也公開首波劇照，從大齡軍人「李才允」和膠鞋女友「姜英珠」的幸福開始，到因殭屍的襲擊而魂飛魄散的世界，預告充滿活力的故事。李才允在部隊所在的首爾市中心的一座高樓建築中面臨著被殭屍覆蓋的情況，讓人期待他之後展開的動作；而橫穿江南中心的姜英珠看起來滿臉驚訝，似乎面臨巨大危機，露出驚訝的表情，讓人好奇即將襲擊的殭屍們會如何攻擊她。



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從過去可愛的戀人時期，到千鈞一髮的情況下，兩人最先想到的依舊是彼此，他們能否在既近又遠的距離再次相遇？令人好奇！而《流感》是由電影《守望者》、《狩獵的時間》尹成賢導演首次挑戰新題材，電影《寄生上流》韓進元編劇、《殺人者的購物中心》池鎬鎮編劇合作創作劇本，確定在2月7日公開。



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