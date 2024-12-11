男神2PM俊昊又要来台湾了！确定12月31台南跨年！

2PM成员兼演员的俊昊（李俊昊）去年受邀品牌活动，10月又来台开粉丝见面会，今年4月再次受品牌邀约而来，最新消息年底跨年又要来到台湾！
台南市稍早举行卡司公开记者会，市长黄伟哲也发文公开台南圣诞及跨年系列活动所有卡司，虽然不像过往几年至少有2组韩国偶像团体，但有俊昊！俊昊除了是人气野兽男团2PM成员外，戏剧事业自演出《衣袖红镶边》男主角「正祖李祘」后创高峰，又演出《欢迎来到王之国》「本部长具元」一角迷惑更多剧迷。记者会上俊昊的招呼影片虽然一度因当机无法播放，不过主持人反应颇佳缓颊「因为太重量级了」，影片中俊昊欢迎大家多介绍他台南美食，表示很期待台南美食与美景，更预告会带来帅气演出，最后秀一句华语：「我等你们，一定要来喔！」
俊昊的2PM队友JUN. K、尼坤与佑荣7日才来台献唱，劲歌热舞又秀身材引爆现场粉丝HOTTEST尖叫声，台湾HOTTEST很快也能享受俊昊久违的舞台表演了，而俊昊也将连两年都来访台湾两次，今年4月才因品牌活动来台。
▼俊昊4月底来台曾大喝「得正」手摇饮（相关报导：〈男神2PM俊昊又发台湾照！喝台湾手摇秒变仓鼠，戴帽子根本大学生〉）
除了俊昊，由台籍与韩籍成员组成、已在韩国出道的女团GENBLUE幻蓝小熊也会在台南跨年场演出。
台南2025跨年活动「台南好Young跨年晚会」就在12月31日於永华市政中心西侧广场举行，时间从晚间6点开始到凌晨0点30分。除了台南，台北市与新北市也有韩星阵容，「台北最High新年城」邀请Apink，「闪耀新北1314跨河烟火」邀请SUPER JUNIOR小分队L.S.S.。
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