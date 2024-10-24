台灣2025跨年韓星第一彈！Apink要來台北跨年，惜缺鄭恩地？

距離新的一年2025不到三個月，各縣市跨年演唱會一直是台灣跨年重要盛會，首先公布名單的是臺北市政府，第一波名單有Apink！

臺北市政府觀光傳播局公布2025年「臺北最High新年城」跨年晚會將有超過10組超強卡司陣容，其中包含了韓國實力與人氣兼具的女團Apink，此一公布也讓Apink成為第一組確定在台灣跨年的韓星。Apink今年7月才受邀「ONE TONE CONCERT」於桃園市林口體育館獻唱，跨年將是她們今年第二度來台，可惜的是市政府公開的照片上僅有四人朴初瓏、金南珠、吳夏榮與尹普美，少了鄭恩地，不曉得是否因拍戲無法參與。



順帶一提，Apink昨（23）日已開始招募第8期會員，粉絲Panda們要把握囉！第七次單獨演唱會也要在12月底於韓國展開。另外，屬於Choi Creative Lab旗下的三成員朴初瓏、金南珠、吳夏榮都公開了全新形象照（簡歷照）。



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