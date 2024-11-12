SUPER JUNIOR-L.S.S.台灣跨年確定新北壓軸！提早分享：今年在台灣度過了很多幸福時光

SUPER JUNIOR利特上週開直播和粉絲E.L.F.聊天、細數接下來行程，意外「暴雷」將會在台灣跨年，隔天桃園市議會也有議員提到SUPER JUNIOR成員們來台跨年的各種傳聞，包括小分隊L.S.S. （利特、神童、始源）要在桃園跨年。然而，L.S.S.應是「落腳」新北市，新北市政府今(12)日正式宣布！

*相關報導回顧：

‎〈Super Junior利特代言金門高粱形象照被盛讚！透露接下來台灣行程還有跨年等活動！〉‎

台灣新北市政府宣布年度盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸舉行，活動場域橫跨淡水與八里兩岸，是全台灣唯一的「跨河盛宴」，而壓軸卡司就是E.L.F.眾所期盼的SUPER JUNIOR－L.S.S.！還是獨家開唱！



新北市政府透露成員們對於成軍後首場跨年活動獻給新北相當期待，提早分享了新年新希望並感謝E.L.F.們一直以來的支持：「2024年我們在臺灣度過了很多幸福的時光，我們也非常開心。明年2025年是SUPER JUNIOR出道的20周年，希望也可以來到臺灣，經常和大家見面。祝大家新年快樂！」沒錯，SUPER JUNIOR正是今年來台次數數一數二的韓星，L.S.S. 4月也曾來台舉行巡迴演唱會壓軸場。



順待一提，利特直播提到的台灣活動還有一個尚未公開，僅說是記者會，目前尚未知內容為何。E.L.F.應該也很期待其他SUPER JUNIOR成員來台跨年的傳聞能一一證實！

*其他韓星來台跨年消息：

台北市－‎〈台灣2025跨年韓星第一彈！Apink要來台北跨年，惜缺鄭恩地？〉‎

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞