相隔12年再來台！2pm成員三帥金曲連發全場熱唱〜直接撕開襯衫展現性感好身材！

野獸派男團2PM中三位成員JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG於12月7日晚間在台北TICC與台灣粉絲們相會，更帶來許多超熱門金曲，喚醒粉絲們的回憶，更帶來百聽不膩的組曲，並且隨時把麥克風指向台下，粉絲們都能完美接唱，讓JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG非常感動，即使沒有音樂也與粉絲們共同合唱，大讚粉絲們太厲害。





JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG穿著白色閃亮亮外套登場，搭配黑色皮褲展現性感，為大家帶來性感的椅子舞演唱「A.D.T.O.Y.」，全場一千八百位粉絲們尖叫聲不斷。三人更表示已經12年沒有來台，對粉絲們感到抱歉，同時也非常感謝所有的粉絲們，等待了如此長的時間，NICHKHUN更用中文大喊「今天好棒！」三人更為大家演唱了「來我家吧！」，更在下一首歌「I am your man」的Ending前打開襯衫全排扣，展現精壯身材，立即引發全場尖叫聲。







三人更帶來精彩的SOLO舞台，WOOYOUNG更是直接走到台下與粉絲們近距離接觸，JUN. K也再度大方展現壯碩手臂曲線，接著粉絲也大讚NICHKHUN性感，沒想到他自曝「因為今天媽媽有來到現場，不能太性感」，還直接在舞台上用泰文與媽媽喊話，相當逗趣，他也特別為台北場帶來歌曲「Umbrella」的中文版，相當用心。







最後在結束前三人也特別發表了感言，JUN. K對粉絲們喊話：「你們在我眼中都是小孩，要好好吃飯，不要感冒維持健康喔！」NICHKHUN也說：「感謝你們等待那麼長的時間，你

們跟以前一樣都沒變老！我們一定會再回來！」WOOYOUNG則說：「今天真的很開心很幸福！我們會在自己的位置上努力，會以更好的模樣再度跟大家見面的！」更連續送上「10分滿分的10」、「Hands Up」與「Go Crazy」等high歌組曲，讓全場high到最後一分鐘！



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