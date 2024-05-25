男神2PM俊昊又發台灣照！喝台灣手搖秒變倉鼠，戴帽子根本大學生

2PM俊昊（李俊昊）23日才被粉絲發現更新的貼文是4月底來台活動會後拍下的照片，昨（24）又被發現更新了同為台灣拍攝的照片。

*先前報導：‎《大力女子姜南順》李瑜美曬台灣旅遊照！男神俊昊也發布先前來台照片！

23日的三張照片，據Threads上俊昊粉絲（@zhuting1111）所言，是名錶Piaget（伯爵）在台舉行活動會後，俊昊用餐期間所拍攝，可惜俊昊的照片都相當有自我風格，像是拍立得般看不清背景，不曉得俊昊究竟是在哪裡用餐。



新照片很明顯是台灣了，應是活動後台，俊昊拿的手搖飲料正是這兩年竄紅的品牌「得正」，杯裝是白底配上藍色愛心，相當顯眼。不過最顯眼最可愛莫過於俊昊的動作與表情了，不僅雙手捧著，嘴巴還鼓鼓的宛如倉鼠，一看就是在享用台灣名產珍珠奶茶，還有粉絲眼尖桌上放著一盒牛軋餅，也是台灣名產。



另外兩張照片應是街頭隨心攝影，一張可見遠方有綠色道路標誌，一張則是停車場指示牌，而鏡頭裡的他不穿襯衫了，反而穿上白T搭配連帽外套、牛仔外套與棒球帽，瞬間有了少年感，宛如大學生似的。



台灣粉絲看著這些照片都不禁懷疑他是不是真的很喜歡台灣、想台灣了，繼續敲碗他趕緊來台灣開見面會或演唱會，最好是把團員2PM整團帶來。



另外，據上述粉絲@zhuting1111所說俊昊IG版面有相當多台灣，小編自此順便整理連結！除了上述兩篇最新的還有：

▼4月底品牌活動照及相關照片



▼‎去年見面會前來台灣，還有許光漢特地送上花籃支持



我們就期待俊昊或是2PM再次光臨台灣吧！

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