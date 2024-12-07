GFRIEND六人完整體登《Killing Voice》大展歌喉，熱門曲〈時間流逝〉最新版本搶先聽！真的太好哭了啦～

時隔四年，小女友終於回來了！！！我不敢相信自己的眼睛跟耳朵～～～。（爆哭）

高人氣 youtube 音樂節目《Killing Voice》公開了經典女團 GFRIEND 六人完整體上節目的片段，引發網友們熱烈關注。



官方表示 GFRIEND 迎接出道十週年（出道日2015年1月16日），並出演《Killing Voice》帶來一系列的現場版演唱，預計在12月10日（週二）19:00 首次公開完整內容！



▼節目則釋出了搶先看片段，大家熟悉的熱門曲〈時間流逝〉（Rough），讓大家看了都相當感動！難掩興奮與期待之情。



網友留言：「哇...真是讓人熱淚盈眶ㅠㅠㅠㅠ女王們回來了，我們學生時代的女王們回來了！」、「我雖然不是粉絲，但我還是忍不住哭了，感覺好開心」、「VIVIZ感覺是不同面貌，一下子就找回原來的感覺了」、「太瘋狂了…不敢相信我能在《Killing Voice》再次聽到看到我的GFRIEND」、「時間過得好快，非常感謝妳們回來」、「好懷念這清亮的歌聲」、「正如歌詞所說，我們終於見面了ㅠㅠ」、「這不是夢ㅠㅠㅠㅠ，這是真的」



此外，GFRIEND 將於明年1月13日發行特別專輯《Season of Memories》，新歌音源會於前一週1月6日下午率先公開，還將舉行演唱會活動慶祝出道十週年。



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