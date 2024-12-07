【K社韓國小百科】K-POP圈追求病態瘦美！女愛豆練習生80%無月經，10天不吃飯，每天僅睡3小時

韓國愛豆行業一直以其光鮮亮麗的外表和全球影響力吸引著眾多目光，但這背後隱藏著許多辛酸與不為人知的故事。

每一位最後能夠出道站在舞台上的愛豆都經歷了嚴苛的練習生制度，在這個過程中他們的勞動權利和人權往往被忽視。 近日韓媒「BIZ韓國」剖析了K-POP在成長過程中忽略的歌勒問題。

愛豆通常從十幾歲開始接受培訓，每天進行長時間的歌唱、舞蹈訓練，甚至為了練習搬到公司附近居住。 部份練習生甚至需要放棄學業，過著單調枯燥的生活。 而成為愛豆都極其注重身材，往往通過極端的方式減重。



「10個女練習生中有8個停止了月經」，一位娛樂公司新人開發團隊的工作人員如是說，「每天淩晨5點起床，淩晨2點回家，為了減肥，一週只喝水度日的孩子們，在這座娛樂王國中比比皆是。 大部份練習生都停止了月經。 在成長的重要階段，因為不吃東西只運動，導致這樣的情況發生。 這裡沒有『健康的』減肥方法，只有命令她們達到目標體重。 如果停止了月經，孩子們反而會感到開心，因為反而覺得方便了。 那些不上學的年輕女孩們對停經這一事實毫不在意，這裡並沒有提供性教育。」

娛樂公司並不是學校，因此沒有照顧練習生的義務，練習生的勞動者身份也沒有被承認，他們與公司之間並不存在「雇傭」關係。 儘管公司會安排練習，也會進行懲罰，但卻沒有遵守勞動法的義務。 為了進一步了解K-POP練習生的生態，「BIZ韓國」還採訪了前女團Brave Girls成員盧蕙蘭。



15歲成為練習生後，蕙蘭每天從放學之後練習到淩晨，甚至常常通宵練習後又直接去上學。 為追求瘦身，她曾連續10天滴水未進，最終導致身體受損，經常因胃痙攣被送往急診，甚至停止月經。 即便受傷，仍被要求穿高跟鞋完成演出。 同時練習生生活孤立而高壓，因嚴格管理和激烈競爭，成員間關係也常惡化。 蕙蘭形容那段時間「無法做自己想做的音樂或舞蹈」，只是被動服從指令。

蕙蘭指出練習生和偶像缺乏合法權益保護，行業內普遍存在壓迫性規則和不健康的競爭機制，這些問題不僅存在於個別公司，而是整個行業系統性的問題，希望能早日建立更公開透明的偶像培養體系，以保障從業者的身心健康。 即使經歷了多重磨練，蕙蘭對未來仍持樂觀態度，近幾年公眾和業內對藝人的關懷和理解在逐步提升，期待K-POP文化能從壓迫中解放，成為真正基於創意與自由的藝術。



韓國愛豆行業的成功建立在極大的犧牲之上，無數練習生和偶像以青春和健康換取光環。 這個體系需要更人性化和可持續的改革，才能讓更多的練習生和愛豆擁有更健康和幸福的職業生涯。

參考來源：https：//www.bizhankook.com/bk/article/27939

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