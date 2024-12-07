GFRIEND六人完整体登《Killing Voice》大展歌喉，热门曲〈时间流逝〉最新版本抢先听！真的太好哭了啦～

时隔四年，小女友终於回来了！！！我不敢相信自己的眼睛跟耳朵～～～。（爆哭）

高人气 youtube 音乐节目《Killing Voice》公开了经典女团 GFRIEND 六人完整体上节目的片段，引发网友们热烈关注。



官方表示 GFRIEND 迎接出道十周年（出道日2015年1月16日），并出演《Killing Voice》带来一系列的现场版演唱，预计在12月10日（周二）19:00 首次公开完整内容！



▼节目则释出了抢先看片段，大家熟悉的热门曲〈时间流逝〉（Rough），让大家看了都相当感动！难掩兴奋与期待之情。



网友留言：「哇...真是让人热泪盈眶ㅠㅠㅠㅠ女王们回来了，我们学生时代的女王们回来了！」、「我虽然不是粉丝，但我还是忍不住哭了，感觉好开心」、「VIVIZ感觉是不同面貌，一下子就找回原来的感觉了」、「太疯狂了…不敢相信我能在《Killing Voice》再次听到看到我的GFRIEND」、「时间过得好快，非常感谢你们回来」、「好怀念这清亮的歌声」、「正如歌词所说，我们终於见面了ㅠㅠ」、「这不是梦ㅠㅠㅠㅠ，这是真的」



此外，GFRIEND 将於明年1月13日发行特别专辑《Season of Memories》，新歌音源会於前一周1月6日下午率先公开，还将举行演唱会活动庆祝出道十周年。



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