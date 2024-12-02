GFRIEND終於要回來了！明年1月發行新歌還有演唱會！海報6成員身影已讓人激動！

GFRIEND 2021年突然各奔東西為K-POP投下震撼彈， 2024年年底終於要重新活動！

今（2）日凌晨，GFRIEND官方IG更睽違3年半更新，發布了一支LOGO MOTION，GFRIEND熟悉的〈今天開始我們〉（Me gustas tu）響起，接著是BUDDY們強而有力的應援聲，還有一句副歌part「你讓我心動，我們從今天開始」預告GFRIEND就要重啟。根據SOURCE MUSIC，GFRIEND包含新歌在內的特別專輯《Season of Memories》就在明年1月13日發行，新歌音源會於前一週1月6日下午率先公開。



除了新歌消息外還有演唱會！《Season of Memories》同名演唱會1月18、19日於首爾奧林匹克公園奧林匹克大廳舉行，六成員Sowon所願、Yerin睿隣、Eunha銀河、Yuju裕株、SinB信飛與SinB嚴智凌晨同時公布此消息，公開的演唱會大雪紛飛正應景，成員們在一片雪地上同聚，即便只是身影都已讓粉絲BUDDY們感動不已。



GFRIEND於十週年之際發行特別專輯並開啟演唱會，正是6成員的願望，想為粉絲送上珍貴回憶，期待「那個時節我們都愛的女團」GFRIEND回歸！



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