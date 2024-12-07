【韓網熱門】車銀優弟弟驚喜現身綜藝節目，網讚似「嬰兒肥迷你版車銀優」

實境綜藝《芬蘭租屋生活》昨日首播，李帝勳、李東輝、郭東延與車銀優來到芬蘭鄉村挑戰自給自足的生活。 第一期節目裡，車銀優的親弟弟李東輝也有小小出鏡（*車銀優的本名是李東敏），讓網友感到十分驚艷！左上角就是弟弟：

車銀優做的料理獲得媽媽稱讚，驕傲地對弟弟說：「哥還是很有天賦的，東輝呀~」鏡頭外的東輝少爺表示：「只要用刀的時候別太危險就好... 因為可能會傷到手。」這家的兄弟為什麼感情這麼好啊！



음식 배운 거 어머님께 칭찬 받으니깐

차은우 “형 소질 있다니깐 동휘야 ~” 이랬는데

도련님 : 칼질만 안 위험하게 하면 . . 그러다 손 다치니깐



이가네 형제가 왜이리 다정해 ㅠ ㅠ pic.twitter.com/mb9jCfZXR3 — ໊ (@cew_story) December 6, 2024

小編補充TMI：車銀優弟弟早就因高顏值在網上引起關註，今年5月車銀優做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》時透露弟弟目前在中國當留學生、讀新聞系（有說是復旦大學），ASTRO成員也都說弟弟超帥的！



韓國網友評論：

1. 哦莫，怎麼有兩個車銀優！

2. 講話的嗓音和語氣都一模一樣，真的有嚇到kkk

3. 黑衣服是弟弟嗎？ 我看了半天都以為他就是車銀優... kkk

4. 視線一直被角落裡的弟弟吸引... 第一次在車銀優在場的情況下看了別人

5. 簡直像雙胞胎

6. 普通人從這種低角度拍能這麼帥真的很神奇，但想到是車銀優的弟弟就可以理解了kkk

7. 弟弟好像車銀剛出道時臉上還有嬰兒肥的模樣啊

8. 他一定被很多人問過是不是車銀優弟弟

9. 我朋友是他的同學，他說即便沒人問，只要看一眼就知道是車銀優的弟弟，影片裡真的更像kk

10. 好奇媽媽究竟是何等程度的大美人

11. 媽媽也有稍微出鏡，側臉跟車銀優一模一樣



12. 這家的DNA是怎麼回事，一定要保護起來

13. 車銀優為什麼只有一個弟弟... 至少應該有10個！（雖然也沒我的份）

14. 一直聽說車銀優弟弟很帥，真的跟哥哥不相上下啊

15. 臉上仿彿寫著「我是車銀優弟弟」

16. 對車銀優的父母肅然起敬，居然養出了兩個內在和外在都很美好的兒子...

17. 銀優養的狗狗也顏值很高



18. 銀優弟弟很乖巧，銀優也對弟弟很好，這對兄弟不普通啊，兩人感情超好

19. 家庭氛圍真的很溫馨，每個人講話都甜甜的

20. 我願當二兒媳，先給二老請安了

出處：https://theqoo.net/hot/3516975431

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