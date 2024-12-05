記者寫《芬蘭租屋生活》有「四大美男」！李東輝爆料姜棟元吐槽：報導你寫的吧！

李帝勳、李東輝、郭東延、車銀優，四大演員攜手赴芬蘭展開鄉村自給自足生活，實境節目《芬蘭的租屋生活》將在明日開播，播出前電視台特別找來四演員受訪，聊了聊幕後花絮。

最搞笑的莫過於「冷面笑匠」李東輝的爆料了，因為聊到他和車銀優意外地心靈相通，主持人朴京林笑說「兩人長得也越來越像了」，他否認，繼而提到有篇報導寫他們四人是「美男四人組」（實際報導標題是「顏值F4」），結果姜棟元截圖下來傳訊息問他：「這報導你寫的嗎？」（好針對XDD）



李東輝當然否認是自己寫的了，但坦言夾在其他三人之間有些羞愧。主持人朴京林讓他對著鏡頭澄清不是自己寫的報導，李東輝說：「絕對不是我們公司或我發出去的新聞，藉此想向大家解開誤會。」李東輝才撇清，他的公司代表李帝勳卻跳出來比愛心說：「我按讚了。」這讓朴京林忍不住再問：「確定不是公司發的新聞稿嗎？」李帝勳不好意思地承認(?)。



李東輝和姜棟元合作的電影《超完美暗殺隊》（意外）今年上映，兩人到劉在錫YouTube脫口秀《只是藉口》(藉口GO)一同宣傳時也相當搞笑，而李東輝今年初加入了李帝勳的公司Company On，兩人還合作電視劇《搜查班長1958》，想看更多這對「員工與老闆」的化學反應就要鎖定《芬蘭的租屋生活》了（香港觀眾可於黃Viu收看）。



▼相關影片（《芬蘭的租屋生活》上述內容已定位12:10）



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