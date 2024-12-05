记者写《芬兰租屋生活》有「四大美男」！李东辉爆料姜栋元吐槽：报导你写的吧！

李帝勋、李东辉、郭东延、车银优，四大演员携手赴芬兰展开乡村自给自足生活，实境节目《芬兰的租屋生活》将在明日开播，播出前电视台特别找来四演员受访，聊了聊幕后花絮。

最搞笑的莫过於「冷面笑匠」李东辉的爆料了，因为聊到他和车银优意外地心灵相通，主持人朴京林笑说「两人长得也越来越像了」，他否认，继而提到有篇报导写他们四人是「美男四人组」（实际报导标题是「颜值F4」），结果姜栋元截图下来传讯息问他：「这报导你写的吗？」（好针对XDD）



李东辉当然否认是自己写的了，但坦言夹在其他三人之间有些羞愧。主持人朴京林让他对著镜头澄清不是自己写的报导，李东辉说：「绝对不是我们公司或我发出去的新闻，藉此想向大家解开误会。」李东辉才撇清，他的公司代表李帝勋却跳出来比爱心说：「我按赞了。」这让朴京林忍不住再问：「确定不是公司发的新闻稿吗？」李帝勋不好意思地承认(???)。



李东辉和姜栋元合作的电影《超完美暗杀队》（意外）今年上映，两人到刘在锡YouTube脱口秀《只是藉口》(藉口GO)一同宣传时也相当搞笑，而李东辉今年初加入了李帝勋的公司Company On，两人还合作电视剧《搜查班长1958》，想看更多这对「员工与老板」的化学反应就要锁定《芬兰的租屋生活》了（香港观众可於黄Viu收看）。



▼相关影片（《芬兰的租屋生活》上述内容已定位12:10）



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