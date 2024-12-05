金高銀&李智雅《酒路旅行》來台灣！迪化街玩攝影師，把茶豪邁當酒喝XD

《孤單又燦爛的鬼神－鬼怪》金高銀與《The Penthouse》（上流戰爭）李智雅自實境綜藝《盼望的大海》後再合作，《酒路旅行》要在韓國首爾與台灣台北找尋搭配酒的美食，為美食寫下專欄，節目還有《巨星柳白》李相燁當旁白。
第三集兩人已來到台北，前兩集需要英語都由李智雅出馬，來到台灣需要中文就由金高銀發揮。金高銀童年曾在中國度過，因此中文難不倒他，無論是餐廳或茶館點餐，還是在迪化街買話梅都很順利！
可愛的是，兩人在迪化街看見永樂市場大稻埕戲苑的紅磚老式建築，相當驚喜地覺得自己就置身於片場，開始拿著攝影機環繞拍攝。她們看見攝影師們因入鏡而試著躲開後，調皮地「變本加厲」拍攝影師們。
愛酒的他們，在迪化街嘗試傳統茶，來到了茶館「南街得意」喝茶。金高銀光是爬樓梯就有心得，準確地推斷出茶館是老屋再做改建，屋齡實際已有百歲。搞笑的是，李智雅優雅地嚐一嚐後轉成豪邁坐姿：「不覺得我很像在喝酒嗎？學了喝茶的方法，最後還是變回喝燒酒的方法。」她還一杯飲盡。
如果說本集是探訪台灣高級餐廳，下集就是台灣平價小吃了，金高銀與李智雅將分開行動。她們能順利寫好美食專欄嗎？
▼相關影片（台灣觀眾可至iQIYI收看翻譯版本）
▼本集踩點筆記
火鍋：好食多涮涮鍋大安店
牛肉麵：天下三絕麵食館
茶館：南街得意
新中式餐廳：捌伍添第85TD
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