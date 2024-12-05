【韓網熱門】今年播出的電視劇裡，最喜歡這位男主角！

韓網友列出12位今年播出的韓劇的男主角，其中人氣最高就是柳善宰和白賢祐，白司彥則是引人矚目的後起之秀！全部名單及網友評論如下：
韓國網友評論：
1. 善宰呀！柳善宰！ᅲ0ᅲ
2. 今年屬於柳善宰
3. 看來看去，還是善宰印象最深
4. 因為善宰，2024年很幸福
5. 白賢祐ᅲᅲᅲᅲ現在仍在為他心痛
6. 我仍然忘不了白賢祐那場車窗戲ᅲ
7. 喜歡的是劇是《雖然不是英雄》，對男主的取向是白賢祐kk
8. 白司彥！！你這個瘋子ᅮᅮ
9. 白司彥... 把不追劇的我揪著衣領強行拖入坑
10. 最近很喜歡白司彥，但單論角色還是柳善宰最高
11. 上半年白賢祐，下半年白司彥
12. 福歸拄，我就是對病弱美人沒有抵抗力
13. 朴秀浩從事官大人~
14. 為什麼沒有東載，我們東載也是男主啊！！
15. 白賢祐柳善宰金志旭... 我的人生男主
16. 如果只看角色的話，是徐持煥ᅲᅲ人品太好了
17. 為什麼沒有《如此親密的背叛者》呢？ 在這裡選的話是張在京
18. 正宇啊，一定要獲得幸福啊！！
19. 雖然名單裡沒有，但《貞淑的推銷》延玗臻飾演的金道賢刑警也不錯耶
20. 《浮游先生》海潮、《重組家庭》金山河
出處：https://theqoo.net/hot/3510533299
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