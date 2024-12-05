【韓網熱門】今年播出的電視劇裡，最喜歡這位男主角！

韓網友列出12位今年播出的韓劇的男主角，其中人氣最高就是柳善宰和白賢祐，白司彥則是引人矚目的後起之秀！全部名單及網友評論如下：

1. 《淚之女王》白賢祐/金秀賢



2. 《夜晚開的花》（夜晚盛開的花）朴秀浩/李鍾元



3. 《背著善宰跑》柳善宰/邊佑錫



4. 《聯結》張在京/池晟



5. 《因為不想吃虧》金志旭/金永大



6. 《來自地獄的法官》韓多溫/金宰永



7. 《現在撥打的電話》白司彥/柳演錫



8. 《雖然不是英雄》福歸拄/張基龍



9. 《白雪公主非死不可》高正宇/卞約翰



10. 《陪玩的女人》徐持煥/嚴泰九



11. 《和我老公結婚吧》劉志赫/羅人友



12. 《媽媽朋友的兒子》崔承效/丁海寅



韓國網友評論：

1. 善宰呀！柳善宰！ᅲ0ᅲ

2. 今年屬於柳善宰

3. 看來看去，還是善宰印象最深

4. 因為善宰，2024年很幸福

5. 白賢祐ᅲᅲᅲᅲ現在仍在為他心痛

6. 我仍然忘不了白賢祐那場車窗戲ᅲ

7. 喜歡的是劇是《雖然不是英雄》，對男主的取向是白賢祐kk

8. 白司彥！！你這個瘋子ᅮᅮ

9. 白司彥... 把不追劇的我揪著衣領強行拖入坑

10. 最近很喜歡白司彥，但單論角色還是柳善宰最高

11. 上半年白賢祐，下半年白司彥

12. 福歸拄，我就是對病弱美人沒有抵抗力

13. 朴秀浩從事官大人~

14. 為什麼沒有東載，我們東載也是男主啊！！

15. 白賢祐柳善宰金志旭... 我的人生男主

16. 如果只看角色的話，是徐持煥ᅲᅲ人品太好了

17. 為什麼沒有《如此親密的背叛者》呢？ 在這裡選的話是張在京

18. 正宇啊，一定要獲得幸福啊！！

19. 雖然名單裡沒有，但《貞淑的推銷》延玗臻飾演的金道賢刑警也不錯耶

20. 《浮游先生》海潮、《重組家庭》金山河

出處：https://theqoo.net/hot/3510533299

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