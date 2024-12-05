【韓網熱門】今年播出的電視劇裡，最喜歡這位男主角！
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【韓網熱門】今年播出的電視劇裡，最喜歡這位男主角！

韓劇   2024年12月5日   星期四17:19   Sani  

（封面圖源：各劇劇照，Naver Post@FNC）

韓網友列出12位今年播出的韓劇的男主角，其中人氣最高就是柳善宰和白賢祐，白司彥則是引人矚目的後起之秀！全部名單及網友評論如下：

1. 《淚之女王》白賢祐/金秀賢
（圖源：《淚之女王》劇照）

2. 《夜晚開的花》（夜晚盛開的花）朴秀浩/李鍾元
（圖源：《夜晚開的花》劇照）

3. 《背著善宰跑》柳善宰/邊佑錫
（圖源：《背著善宰跑》劇照）

4. 《聯結》張在京/池晟
（圖源：《聯結》劇照）

5. 《因為不想吃虧》金志旭/金永大
（圖源：《因為不想吃虧》劇照）

6. 《來自地獄的法官》韓多溫/金宰永
（圖源：《來自地獄的法官》劇照）

7. 《現在撥打的電話》白司彥/柳演錫
（圖源：《現在撥打的電話》劇照）

8. 《雖然不是英雄》福歸拄/張基龍
（圖源：《雖然不是英雄》劇照）

9. 《白雪公主非死不可》高正宇/卞約翰
（圖源：《白雪公主非死不可》劇照）

10. 《陪玩的女人》徐持煥/嚴泰九
（圖源：《陪玩的女人》劇照）

11. 《和我老公結婚吧》劉志赫/羅人友
（圖源：《和我老公結婚吧》劇照）

12. 《媽媽朋友的兒子》崔承效/丁海寅
（圖源：Naver Post@FNC）

韓國網友評論：
1. 善宰呀！柳善宰！ᅲ0ᅲ
2. 今年屬於柳善宰
3. 看來看去，還是善宰印象最深
4. 因為善宰，2024年很幸福
5. 白賢祐ᅲᅲᅲᅲ現在仍在為他心痛
6. 我仍然忘不了白賢祐那場車窗戲ᅲ
7. 喜歡的是劇是《雖然不是英雄》，對男主的取向是白賢祐kk
8. 白司彥！！你這個瘋子ᅮᅮ
9. 白司彥... 把不追劇的我揪著衣領強行拖入坑
10. 最近很喜歡白司彥，但單論角色還是柳善宰最高
11. 上半年白賢祐，下半年白司彥
12. 福歸拄，我就是對病弱美人沒有抵抗力
13. 朴秀浩從事官大人~
14. 為什麼沒有東載，我們東載也是男主啊！！
15. 白賢祐柳善宰金志旭... 我的人生男主
16. 如果只看角色的話，是徐持煥ᅲᅲ人品太好了
17. 為什麼沒有《如此親密的背叛者》呢？ 在這裡選的話是張在京
18. 正宇啊，一定要獲得幸福啊！！
19. 雖然名單裡沒有，但《貞淑的推銷》延玗臻飾演的金道賢刑警也不錯耶
20. 《浮游先生》海潮、《重組家庭》金山河

出處：https://theqoo.net/hot/3510533299

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