《2024 MAMA》目前觀看次數最高的TOP.5舞台：BIGBANG合體、SEVENTEEN雙大賞、aespa戰神附體！

大家看完《2024 MAMA》頒獎典禮後，印象最深刻的是哪一場表演呢？！目前以 G-DRAGON 為首的 BIGBANG 合體震撼影片突破千萬觀看啦～。

韓國年度盛事《2024 MAMA》在日本&美國盛大舉行，創下了不少經典舞台，原本先公開的 BLACKPINK ROSÉ 和 Bruno Mars（火星人布魯諾）真人 live 合體的〈APT.〉舞台是觀看次數最高的影片，但今天則由 BIGBANG 三人合體（GD、太陽、大聲）的影片反超，可謂是競爭非常激烈啊！

▼G-DRAGON & BIGBANG 〈無題〉、〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉、〈BANG BANG BANG〉、〈FANTASTIC BABY〉（1111萬）



▼ROSÉ & Bruno Mars〈APT.〉（966萬）



▼BIGBANG〈BANG BANG BANG〉、〈FANTASTIC BABY〉（595萬）



▼aespa〈Bored!〉、〈Spark〉、〈Dopamine〉、〈UP〉、〈Supernova〉、〈Whiplash〉 （332萬）



▼SEVENTEEN〈MAESTRO 〉、〈Ash〉、〈LOVE, MONEY, FAME〉 （225萬）



▼(G)I-DLE〈Super Lady〉、〈Fate〉（218萬）



以上數據皆為截稿時間 11/25, 11:34 統計數據，變動很快、數據很靠近，所以最終放了六支影片。

最終由SEVENTEEN奪得「雙大賞」年度藝人和年度專輯《HEAVEN》，而aespa〈Supernova〉拿下年度歌曲，完整得獎名單按此觀看。

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