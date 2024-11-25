《2024 MAMA》目前观看次数最高的TOP.5舞台：BIGBANG合体、SEVENTEEN双大赏、aespa战神附体！

大家看完《2024 MAMA》颁奖典礼后，印象最深刻的是哪一场表演呢？！目前以 G-DRAGON 为首的 BIGBANG 合体震撼影片突破千万观看啦～。

韩国年度盛事《2024 MAMA》在日本&美国盛大举行，创下了不少经典舞台，原本先公开的 BLACKPINK ROSÉ 和 Bruno Mars（火星人布鲁诺）真人 live 合体的〈APT.〉舞台是观看次数最高的影片，但今天则由 BIGBANG 三人合体（GD、太阳、大声）的影片反超，可谓是竞争非常激烈啊！

▼G-DRAGON & BIGBANG 〈无题〉、〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉、〈BANG BANG BANG〉、〈FANTASTIC BABY〉（1111万）



▼ROSÉ & Bruno Mars〈APT.〉（966万）



▼BIGBANG〈BANG BANG BANG〉、〈FANTASTIC BABY〉（595万）



▼aespa〈Bored!〉、〈Spark〉、〈Dopamine〉、〈UP〉、〈Supernova〉、〈Whiplash〉 （332万）



▼SEVENTEEN〈MAESTRO 〉、〈Ash〉、〈LOVE, MONEY, FAME〉 （225万）



▼(G)I-DLE〈Super Lady〉、〈Fate〉（218万）



以上数据皆为截稿时间 11/25, 11:34 统计数据，变动很快、数据很靠近，所以最终放了六支影片。

最终由SEVENTEEN夺得「双大赏」年度艺人和年度专辑《HEAVEN》，而aespa〈Supernova〉拿下年度歌曲，完整得奖名单按此观看。

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