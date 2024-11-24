「舞台終結者」BIGBANG三人合體2024 MAMA：14分鐘表演嗨到全場起立，GD領獎感言霸氣依舊！獲獎名單公開

2024 MAMA頒獎禮昨日在日本大阪京瓷巨蛋盛大閉幕，今年的最大焦點無疑是BIGBANG久違的完整體舞台，GD權志龍、太陽和大聲不負眾望給出了令人激動的完美舞台。

本次MAMA表演名單中只有GD的名字，但正如早前韓媒透露，隊友太陽和大聲也一併出場。 GD先是帶來2014年老歌《無題》和2024年新歌《POWER》，隨後演唱頒獎禮前一天剛剛發行的歌曲《HOME SWEET HOME》，期間太陽和大聲依次出場帶來這首新歌的首演。 最後三人一起表演BIGBANG經典曲目《BANG BANG BANG》和《FANTASTIC BABY》串燒。





14分鐘的表演將氣氛不斷推向高潮，《HOME SWEET HOME》結束後鏡頭給到台下藝人區，Hoshi、BIBI、金泰梨、（G）I-DLE等等全都露出大受震撼的表情，全場觀眾齊聲高喊「BIGBANG」。 而當《BANG BANG BANG》前奏響起時，全場觀眾瞬間起立。



網友對三人的表演讚不絕口：「活著的傳奇」「再一次把頒獎禮變成演唱會」「台風太棒，嗨到爆炸」「MAMA史上最棒的14分鐘」「不愧是GD，不愧是BIGBANG」「終於有了MAMA該有的模樣」「多少人是為了他們才久違地看MAMA」「現場超多人大喊『志龍』、又哭又叫，全都瘋了」「舞台上的GD看起來好幸福」「快點開演唱會吧，這次一定要搶到票」。



BIGBANG舞台結束後，MAMA繼續頒獎，由鄭好娟將今年新開設的「年度音樂夢想家獎（MUSIC VISIONARY OF THE YEAR）」頒發給GD。GD回憶稱2007年第一次站上MAMA舞台、個人時隔7年回歸，與MAMA共度了17年歲月，感謝MAMA、工作伙伴及粉絲V.I.P，表示「明年也不會錯過這個獎」。



有趣的是，GD再次形容獎項是「怕孩子們吵架才每人都給一個」，令人想起他在2014年MAMA以即興Freestyle嘲諷分蛋糕式的頒獎典禮：「這是為冤大頭們舉辦的年末釣魚，毫無魚餌就想撈大魚的釣客」、「 怕孩子們吵架才每人都給一個獎，我已長大，看著就飽了，還是把飯分給弟弟妹妹們吧。」



此外，男團SEVENTEEN斬獲「年度藝人」「年度專輯」兩個大賞，領獎時多名成員激動落淚。 女團aespa摘得「年度歌曲」「最佳女團」「最佳編舞」等6個獎項。 防彈少年團Jimin獲得大賞之一「年度粉絲選擇獎」，隊友柾國摘得「最佳男歌手」「最佳舞蹈表演男SOLO」等獎項。

以下為「2024 MAMA大獎」主要得獎名單：

「大賞」

年度藝人：SEVENTEEN

年度歌曲：aespa《Supernova》

年度專輯：SEVENTEEN《HEAVEN》

年度粉絲選擇獎：Jimin





最佳男歌手：柾國

最佳女歌手：IU

最佳男團：SEVENTEEN

最佳女團：aespa

最佳新人男歌手：TWS

最佳新人女歌手：ILLIT



最佳舞蹈表演男團：TWS

最佳舞蹈表演女團：aespa

最佳舞蹈表演男SOLO：柾國

最佳舞蹈表演女SOLO：Jennie

最佳歌唱表演組合：（G）I-DLE

最佳歌唱表演SOLO：BIBI



VISA超級舞台：SEVENTEEN

Global Sensation：ROSÉ & 火星人佈魯諾（Bruno Mars）

最佳編舞：aespa《Supernova》

最佳音樂錄影帶：aespa《Armageddon》

最佳樂團表演：QWER

最佳Rap&Hip Hop表演：Zico

最佳合作：Zico

CJ Global Performance獎：IVE，ZEROBASEONE



粉絲選擇女藝人TOP 10：aespa，IVE，（G）I-DLE，BABYMONSTER，IU，Jennie，李泳知，NewJeans，TWICE，UNIS

粉絲選擇男藝人TOP 10：Jimin，柾國，NCT DREAM，TXT（TOMORROW X TOGETHER），ZEROBASEONE，RM，Stray Kids，V，SEVENTEEN，ENHYPEN

最受喜愛男子全球表演獎：RIIZE

最受喜愛女子全球表演獎：IVE

最受喜愛亞洲藝人：INI

最受喜愛全球趨勢音樂：邊佑錫

年度音樂夢想家獎：G-Dragon

INSPIRING ACHIEVEMENT：朴軫永



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