【韓網熱門】鄭雨盛&文佳庇：結婚矛盾、親子鑑定？還在商討養育費中！ 網友意見分歧大

24日晚D社爆料影帝鄭雨盛是女模文佳庇兒子的生父，瞬間引爆輿論。

*延伸閱讀：小16歲女模為影帝未婚生子！鄭雨盛替兒子取胎名，承諾共同撫養

鄭雨盛親子鑑定後只承認兒子不打算結婚！與女模並非交往關係，韓媒爆「見過幾次之後她就懷孕了」

而韓媒「Ten Asia」又揭露鄭雨盛與文佳庇曾討論過孩子的撫養和結婚等問題。 文佳庇希望結婚，但鄭雨盛則堅決表示不結婚，態度強硬。 隨後，文佳庇通過社交媒體公佈生子消息，也被認為與兩人之間意見分歧有關。 兩人並沒有正式交往，鄭雨盛在完成親子鑑定後，只承認了作為兒子的生物學父親角色。據悉，鄭雨盛已支付了包括撫養費在內的相關出生費用。 至於關於結婚等意見分歧，鄭雨盛的經紀公司對外表示：「沒有可以確認的內容。 這是演員的個人生活。」



韓國網友評論：（以下內容僅翻譯theqoo評論，不代表KSD任何立場）

1. 比起不結婚，他最大的問題是隱瞞有3個月的兒子，直到孩子媽媽生氣自爆，不然他就一直迴避下去，鄭雨盛的腦殘粉們清醒一點吧，其實他不結婚也有問題，女方要求結婚，他也拒絕了，不結就是在迴避啊

2. 有新聞爆料女生在懷孕、產子之後就退圈了，男方有臉說會盡到責任，哈哈哈哈哈，為孩子負責的是文佳庇，有些中年男人誤以為只要給錢了就是好爸爸，居然還有女生為他洗白

3. 給錢就是負責？？ 在韓國你一個月賺1200萬的話只需要給220萬就算盡到義務了，在韓國養孩子最大的盡責任是結婚

4. 理解不了他們兩個人，完全沒有愛情，也不是在交往，就這樣睡了??? 毫無倫理道德的兩個人，只覺得沒有選擇權的孩子最無辜

5. 又不是在交往，為什麼不避孕？？

6. 光看D社的報導以為雙方都協商好了，原來並沒有啊，鄭雨盛還真厲害，難怪是那麼多男人的偶像呢

7. 這女模就是故意的吧，想借孩子上位

8. 應該是他不想負責，女方才故意傳到SNS上鬧出新聞的，不過鄭雨盛多少也算盡到了一點責任吧

9. 他都有私生子了，怎麼還有人替他洗白？？

10. 單純只是一夜情而懷孕，硬是結婚的話......

11. 果然男人在這個地球上活得最舒服，以為給幾個臭錢就算是負責了，你只要給錢了，女生就會自動替你安排好一切，真諷刺啊

12. 樓上有人說「雙方都在享受性，為什麼要結婚呢？？ 如果不小心有了孩子，那就一起扶養，這到底又什麼問題??? 這也算是新興家庭形式吧，孩子也會幸福的」。 如果雙方有一個人不想結婚，那麼不想結婚的那個人就好好避孕啊，還新興家庭型態，那也只能在大家都不想結婚的狀況下才可以，不打算結婚就好好避孕！！！

13. 老男人讓年輕的女生懷孕，只想用錢打發

14. 國外也不這樣啊，國外都是從一開始就會討論好，不會懷孕8個月了不告訴對方，然後又悄悄自爆，說這是新興家庭型態的人腦子有問題吧

15. 他們又不是未成年，都說了會負責的

16. 把單親家庭、私生子當作異端是這個社會的錯誤，這又不是出軌生出來的孩子，和離異家庭裡的那些單親孩子又什麼區別呢??? 如果孩子由鄭雨盛獨自扶養的話，他也會被罵怎麼不娶了孩子的媽媽，孩子就該媽媽來扶養。 這雖然不是傳統的家庭型態，但也不該罵孩子啊，不能因為有了孩子，雙方就一定要結婚

17. 那些說不需要結婚的人，等你的女兒未婚生子了，你也別逼著她和孩子生父結婚喔

18. 不能因為現實裡更多的是連錢都不給的男人就誇給錢的鄭雨盛就是好男人啊，而且為什麼不避孕

19. 鄭雨盛可不是不婚主義者啊

20. 為什麼要說外國孩子，國外都是認定是自己的孩子的話就會撫養啊，只是不結婚而已。 鄭雨盛被罵是因為親子鑑定+懷孕+生孩子，至少有1年半的時間，都在討論所謂的撫養方式，他其實沒有打算把孩子登記在自己的戶籍上，也沒打算在採訪或者活動時透露自己有孩子，如果不是爆料出來了，他只會一味地在隱瞞下去

21. 又不是只有結婚生子才是唯一的家庭型態，家庭型態變得多元化其實還蠻好的。 但是不適用於這件事，如果真負責的話從懷孕開始就該好好協商養育費的問題了，而不是等孩子都已經生出來了還在討論

22. 這件事情教會了我一定要避孕啊，一定

23. 沒交往就上床，這就是砲友吧，物以類聚人以群分，因為知道是鄭雨盛的孩子，女方才執意要生的吧，能夠繼承他的財產

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