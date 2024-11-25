鄭雨盛承認當爸！韓媒又爆他其實有正在交往的素人女友，公司回應：演員私生活無法確認！

鄭雨盛24日遭到D社爆料有私生子，今日又有韓媒爆料他其實有一位交往一年多的素人女友。

據韓媒 Ten Asia 報導，鄭雨盛的現任女友不是日前傳出戀愛緋聞的演員申鉉彬，而是一位非藝人女性。兩人已經交往一年多，他們甚至與正在公開戀愛的李政宰和林世玲情侶一起 Double Date。據悉，現任女友不知道鄭雨盛有私生子的事實和文佳庇的存在，受到了巨大的衝擊。

如果該報導屬實，文佳庇（文佳菲）懷孕的時間是去年6月，從這一點來看，鄭雨盛明知私生子存在仍開始交往的事實難免會受到批評。隨後，鄭雨盛的經紀公司 Artist Company 就戀愛報導回應：「因爲是演員的個人生活，所以無法確認，希望大家諒解，不要過分推測。」



昨天晚上D社的爆料，模特兒文佳庇（35歲）成為了一名母親，今年3月她順利生下一個健康的男嬰，而這個孩子的胎名，是由演員鄭雨盛（51歲）親自取的，因他正是孩子的父親。鄭雨盛也承認是孩子的親生父親，並表明立場「正在朝著最好的方向討論孩子的養育方式，作爲父親，我會對孩子負責到底。」但並未提及與文佳庇見面、結婚與否等問題。



（＊延伸閱讀：鄭雨盛親子鑑定後只承認兒子不打算結婚！與女模並非交往關係，韓媒爆「見過幾次之後她就懷孕了」）

另外，鄭雨盛將按原定計劃出席29日舉行的《第45屆青龍電影獎》，他憑藉著電影《12.12：首爾之春》（韓國2023年年度票房冠軍）入圍最佳男主角，因此獲獎的可能性很大。如果再次獲得最佳男主角，在發表感想的過程中，是否會親自對與文佳庇生下的兒子表明立場備受關注。



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