《2024 MAMA》「最佳OST獎」得獎者引爭議？韓網友：「還以為會是《背著善宰跑》的〈陣雨〉呢」

一年一度的《MAMA》頒獎典禮在昨日正式落幕,不過有幾個獎項的得獎名單也在韓網引發熱烈討論。

首先是「最佳OST獎」,《背著善宰跑》的 OST 〈陣雨〉由劇中飾演偶像組合 ECLIPSE 主唱「柳善宰」的邊佑錫親自演唱,當時更與 Zico、IVE 等音源強者展開競爭,佔據音源排行榜的上位圈,成績可以說是非常優異,不少人也以為〈陣雨〉可以獲得「最佳OST獎」。不過...最後是由 Crush 演唱的《淚之女王》OST〈Love You With All My Heart〉獲獎,邊佑錫則以〈陣雨〉拿到「最受喜愛全球趨勢音樂獎」。



另一個獎項是「最佳樂團獎」,在事前預測中 QWER 和 DAY6 就展開激烈的競爭,有網友就公開扣除評審評分40%外,兩團的分數差異其實沒有很大。最後是由 QWER 以〈T.B.H〉拿下「最佳樂團獎」。



這在韓網引發熱議,韓網友:「邊佑錫表演舞台,以爲會是〈陣雨〉呢」、「不給〈陣雨〉嗎? 就算不看電視劇也知道大發」、「〈陣雨〉不只是 OST,而是今年最火的歌曲之一,製作奇怪的獎項,Billboard、Spotify、Melon 等成績都超乎想象」、「樂隊不是應該由 DAY6 來接嗎」、「任誰看都是 DAY6 和〈陣雨〉瘋了嗎」、「 Mnet 和 JYP 的關係不好嗎」、「兩個都無法理解」、「不管成績怎麼樣,模仿樂隊的人拿樂隊獎的樣子真搞笑」、「沒想到 QWER 會獲獎...」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞