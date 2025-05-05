人氣樂團DAY6雅加達演唱會引發巨大爭議，JYP娛樂出面道歉：「我們將全力以赴照顧藝人」

人氣樂團 DAY6 所屬經紀公司 JYP 娛樂就雅加達演唱會相關爭議表達歉意，整件事情發生當下引發了許多粉絲不滿。

4日，JYP 透過官方表示：「DAY6 於 5 月 3 日在雅加達舉辦了第三次世界巡演《FOREVER YOUNG》。但因與當地主辦方之間的溝通不順暢，加上天候惡劣，導致現場應對與安全措施不夠完善，音效檢查與正式演出也比預定時間延遲。」



接著他們補充說：「讓長時間在惡劣天氣下等待演出的粉絲們感到不便，我們深感抱歉；同時也對在艱難情況下仍盡全力為粉絲著想的藝人們，表達我們最真誠的歉意。」

JYP 表示：「我們對此次事件深感責任重大。未來將致力於讓藝人能在最佳條件下專注於演出，並細心掌握現場狀況，讓粉絲能無憂觀賞演出，做好萬全準備。」



事件始於，DAY6 在雅加達演出當天當地下起暴雨，在天候惡化與演出延遲的情況下，引發粉絲不滿與抗議。更有網友爆料承辦方發放過期零食、樂器音響出問題、雨備應對能力極差、承辦公司問題很大（粉絲們表示要抵制印尼這間活動代辦公司Mecima）。在這樣的情況下，DAY6 成員也在演出前親自向觀眾表達了歉意。

▼歌詞唱到你還好嗎？你幸福嗎？粉絲們大喊：NO～！（這段本來的互動是要大喊YES）



▼大合照時，粉絲們也都不願意舉承辦方準備的手幅，決定抵制到底。粉絲團結喊出「不要手幅」，成員們一放下，全場就熱烈歡呼。



【以下是 JYP 官方聲明全文】

大家好，我們是 JYP Entertainment。

首先，對於一直以來喜愛 DAY6 的粉絲們，因這次事件造成困擾，我們深表歉意。

DAY6 於 5 月 3 日在雅加達舉行了第三次世界巡迴演唱會《FOREVER YOUNG》。然而，與當地主辦方在解決過程中溝通不順，加上天候惡化，導致現場應對及安全措施不夠完善，音效檢查與正式演出開始時間也比預期延遲。

對於在惡劣天氣中長時間等待演出的粉絲們所經歷的不便，以及在困難情況下仍以粉絲為重、盡最大努力演出的藝人，我們致上最誠摯的歉意。

我們對此次事件感到責無旁貸。今後將竭盡全力照顧藝人，使其能專注於演出，並細心掌握現場狀況，致力於讓粉絲們能舒適、安全地觀賞演出，我們承諾會做到萬無一失。

對於來觀看 DAY6 演出的所有粉絲，再次致上我們深深的歉意。

謝謝大家。

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