運氣爆棚！只是去了趟越南旅行就拿下啤酒代言的丁一宇，品牌方自動找上門

演員丁一宇以其出色的演技、親和力和多樣化的角色選擇獲得了廣泛的好評，不過近兩年他卻鮮少出現在民眾面前，讓不少粉絲和網友十分好奇他什麼時候出來演戲。

近日有消息傳丁一宇成為越南知名啤酒品牌「Bia Saigon Special」代言人。 這一切始於丁一宇在今年4月在個人YouTube頻道《丁一宇 1日1宇》中發佈的旅行日誌影片。 越南旅行的Vlog中，丁一宇在用餐時直接拿起一瓶西貢啤酒暢飲的畫面尤為引人注目，大汗淋灘的他通過暢飲啤酒解暑降溫，這段影片也受到了大量越南當地粉絲的熱烈留言。 據悉品牌方正是看到這段影片後向丁一宇發出了代言邀請。



日前丁一宇作為特別嘉賓受邀參加了在越南國家會議中心（河內）舉辦的「Special Night Hanoi」活動，並與約1000名粉絲見面。 活動主辦方表示：「丁一宇真誠溫暖的魅力與『Bia Saigon Special』的品牌形象非常契合。」



此外丁一宇的新作《扔掉媽媽》預計於明年上半年上映，電影的主要背景設定在韓國和越南，講述了在越南以貧困街頭理髮師為生的主人公，在照顧患有失智症的母親過程中，因自身健康情況惡化，決定向生活在韓國的哥哥尋求幫助而引發的故事。 丁一宇在片中飾演「政珉」一角，與越南明星合作。

1987年出生的丁一宇憑藉2006年播出的情境喜劇《無法阻擋的High Kick》正式出道，飾演了高中打架王「李允浩」一角，獲得了超火爆人氣。 之後還陸續出演了《擁抱太陽的月亮》、《黃金彩虹》、《獬豸》《綁匪-盜取命運》等人氣劇。

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