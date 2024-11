《2024 MAMA》「最佳OST奖」得奖者引争议？韩网友：「还以为会是《背著善宰跑》的〈阵雨〉呢」

一年一度的《MAMA》颁奖典礼在昨日正式落幕,不过有几个奖项的得奖名单也在韩网引发热烈讨论。

首先是「最佳OST奖」,《背著善宰跑》的 OST 〈阵雨〉由剧中饰演偶像组合 ECLIPSE 主唱「柳善宰」的边佑锡亲自演唱,当时更与 Zico、IVE 等音源强者展开竞争,占据音源排行榜的上位圈,成绩可以说是非常优异,不少人也以为〈阵雨〉可以获得「最佳OST奖」。不过...最后是由 Crush 演唱的《泪之女王》OST〈Love You With All My Heart〉获奖,边佑锡则以〈阵雨〉拿到「最受喜爱全球趋势音乐奖」。



另一个奖项是「最佳乐团奖」,在事前预测中 QWER 和 DAY6 就展开激烈的竞争,有网友就公开扣除评审评分40%外,两团的分数差异其实没有很大。最后是由 QWER 以〈T.B.H〉拿下「最佳乐团奖」。



这在韩网引发热议,韩网友:「边佑锡表演舞台,以爲会是〈阵雨〉呢」、「不给〈阵雨〉吗? 就算不看电视剧也知道大发」、「〈阵雨〉不只是 OST,而是今年最火的歌曲之一,制作奇怪的奖项,Billboard、Spotify、Melon 等成绩都超乎想象」、「乐队不是应该由 DAY6 来接吗」、「任谁看都是 DAY6 和〈阵雨〉疯了吗」、「 Mnet 和 JYP 的关系不好吗」、「两个都无法理解」、「不管成绩怎么样,模仿乐队的人拿乐队奖的样子真搞笑」、「没想到 QWER 会获奖...」等等。

