《2024 MAMA》(G)I-DLE小娟Rap詞超嗆！提退團成員穗珍、「相關人士」被推測在狙擊HYBE內部報告書

人氣女團 (G)I-DLE 在23日登上《2024 MAMA》第二章的舞台，隊長小娟再次以直言不諱的歌詞受到關注。

當天 (G)I-DLE 的舞台以隊長小娟的 Solo Rap 拉開帷幕，被無數麥克風包圍的小娟唱到：「我一直都盡心盡力，也做得很完美，你懂這是什麼意思嗎？我是 (G)I-DLE 的隊長，你們懂嗎？Yo Ladies。你懂我在說什麼嗎？I-DLE 是永遠的，不需要那些沒用的擔心，反正裝作那樣的也不是我的粉絲。還批評我的創作，我的熱情是數一數二的真誠，但如果那是相關人士的話，你臉都紅炸了吧。」（也有人推測「相關人士」這個詞是不是在狙擊最近在歌謠界引起爭議的HYBE內部的報告書）

此外，小娟還提到退出組合的成員穗珍，他唱：「在21年你們也是這麼說的吧？You said『沒有穗珍你們能成什麼？』就連現在合約要結束了，公司都能讓我自己看狀況去辦，當時如果沒能受這點影響，能不能走到今天都不知道。」



小娟在這次的舞台上談到了過去 (G)I-DLE 和最近圍繞自己的話題，舞台一公開也立即在網路上引發熱烈討論。網友：「超帥...當時真的亂套了，結論是退出後更成功」、「有能力的女愛豆可以暢所欲言真是太好了」、「真的撕裂了舞台，I-DLE 的 LIVE 也瘋狂了」、「我是出道粉絲，當時很多人說穗珍退出的話會完蛋，煩死了，謝謝孩子們」、「既然已經退出了，那就不要提了，徐穗珍也在進行個人活動」、「哇 好帥啊」、「空白期的時候真是萬念俱灰，後來〈TOMBOY〉出來了」、「(G)I-DLE依然處於鼎盛時期，一切都很順利」等等。



(G)I-DLE 在2018年5月以6人組出道，但成員穗珍在2021年因涉嫌校園暴力而面臨退出組合的不幸。因爲相關話題，當年的專輯活動也受到打擊。雖然穗珍的退出對組合活動產生暫時性的負面影響，但之後他們接連推出〈TOMBOY〉、〈Nxde〉、〈Queencard〉等大熱曲，成爲代表業界的女性偶像等，鞏固全球人氣， 反而迎來了轉禍爲福。另外，小娟和 CUBE 娛樂的專屬合約已經到期，正在還在討論續約事宜。



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