ASTRO尹產賀&Billlie文秀雅翻唱〈Small girl〉，一支cha要看哭：復刻文彬與文秀雅經典互動

ASTRO文彬去年4月離世後,親生妹妹Billlie文秀雅受到極大打擊,這些日子以來ASTRO隊友MJ、JIN JIN、車銀優與尹產賀「接手」了文彬「哥哥」的身分,代替照顧妹妹文秀雅,溫暖互動時常令人動容。

*先前報導回顧:

‎〈ASTRO成員現身Billlie首場粉絲演唱會,為文彬妹妹文秀雅應援!粉絲:真的好感人ㅠㅠ〉‎

‎〈ASTRO產賀為離世隊友文彬妹妹秀雅慶生!代替哥哥精心準備海帶湯〉‎



近日,尹產賀和文秀雅cover了李泳知和D.O.(都敬秀)今年的熱門歌曲〈Small girl〉還拍成MV,再度讓粉絲大受感動,網友留言謝謝ASTRO照顧文秀雅、稱讚兩人互動很可愛之外,不少人也藉機再向天上的文彬說說話。



留言包括「彬尼看到的話會尷尬地笑但明顯很喜歡顆顆顆,說是建議也會想多加點什麼……果然大家的想都是一樣的啊!好想你啊彬,每天依舊思念與思念……」、「謝謝ASTRO照顧文秀雅並讓她如此閃耀」、「我知道文彬會感到很驕傲」、「知道我們秀雅和產賀都做得很好吧,無論如何都很愛你、要記得我們很愛你」、「兩個人很可愛……彬尼一定是笑得很開看這影片」、「產賀的新風格和秀雅柔和的聲音融合很完美,同框真可愛」……等等。

拍攝MV之餘,尹產賀和文秀雅還Challenge了Billlie上月發行的〈記憶糖果〉。〈記憶糖果〉是由前輩IU參與製作的歌曲,是專輯《appendix: Of All We Have Lost》主打歌,專輯是歷經文秀雅與秀炫暫停活動,Billlie時隔1年7個月完整體回歸推出的首張。〈記憶糖果〉從歌名到歌詞都不難讓人聯想文秀雅失去哥哥文彬之事,MV結尾更安排Billlie全員擁抱回歸的文秀雅與秀炫。



尹產賀和文秀雅的〈記憶糖果〉Challenge,最令人激動的是Ending,兩人竟復刻了文彬與文秀雅經典的〈我耳邊的Candy〉兄妹表演時的,哥哥敞開外套,妹妹躲進去哥哥懷裡的Ending(此姿勢最早源於1988年一支巧克力廣告),讓想起回憶的粉絲們又哭了,有留言說:「以前彬尼都會為Billlie每張專輯拍Challenge,現在換產賀陪伴秀雅了。」



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞