IU宣佈五月歌手回歸，車銀優客串新歌MV！因廣告結緣顏值組合引期待

今日據韓媒，IU將於這個5月發行新專輯，距離去年2月的迷你六輯《The Winning》之後時隔1年3個月回歸歌壇，而早前短暫合作廣告的車銀優則將客串出演新歌MV！

IU所屬社EDAM娛樂稍後表示，IU正在以5月回歸為目標做準備，專輯形態和歌曲訊息則尚未公開。



IU本月6日在首爾某處拍攝了行MV，由車銀優特別出演，據悉本次合作是由IU邀請促成。IU和車銀優今年2月曾一起為某珠寶品牌拍攝寫真，本次二搭不僅是又一次顏值盛宴，也讓人好奇他們展現什麼樣的旋律和故事。



此外，IU近期將事業重心放在演員方面，今年3月劇終的Netflix時代劇《苦盡柑來遇見你》中，IU一人分飾「愛純」「金明」二角獲得大量好評，接下來將和人氣小生邊佑錫合作主演MBC新劇《21世紀大君夫人》。 音樂方面的作品則有去年2月發行的迷你六輯《The Winning》，以及今年3月發行的《苦盡柑來遇見你》OST單曲〈夜裡漫步〉。



車銀優正在拍攝Netflix超能力新劇《The Wonder Fools》，將於6月參加所屬男團ASTRO的第四次單獨演唱會。



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