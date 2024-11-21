池昌旭&都敬秀&李光洙&趙允秀加盟復仇動作劇《雕刻都市》！延續《模範計程車》《犯罪都市》現象級人氣，Disney+明年上架

Disney+今日宣佈新劇《雕刻都市》由池昌旭、D.O.（都敬秀）、李光洙及新人趙允秀擔任主演，《模範計程車》《犯罪都市》系列編劇吳尚浩創作劇本、《國民死刑投票》和《極速引爆》導演共同執導，強強聯合引發期待。

《雕刻都市》是一部動作劇集，講述原本過著平凡生活的男人「泰宗」（池昌旭 飾），某天無辜捲入一起殘酷的犯罪事件而被投入監獄，隨後發現這一切都是由「約翰」（都敬秀飾）策劃的，於是對他展開復仇。

這是池昌旭和都敬秀第一次合作。 池昌旭曾在Disney+熱播新劇《江南B-Side》和《惡中之惡》飾演掮客、臥底等各種不同角色，展現了深刻的情感演技與高難度的動作戲，這次將挑戰背負冤罪並展開復仇的全新角色。



都敬秀在《沒關係，是愛情啊》《與神同行》等多部作品中展現了細膩完美的演技，這次將挑戰生涯首個反派角色，飾演操縱證據並設計真兇的雕刻家約翰，展現前所未見的冷酷無情一面。



李光洙今年將事業重心從綜藝轉回演技，陸續在《無路可走：輪盤賭》《海賊：鬼怪的旗幟》《天坑》等作品中詮釋截然不同的角色、存在感極強，這次將飾演掌握事件關鍵的人物「白道京」。



新星趙允洙在Disney+劇集《暴君》中飾演「蔡姿景」，以冷靜內斂的性格和卓越的動作表現受到矚目，將在《雕刻都市》中飾演幫助泰宗復仇的助手「盧恩菲」，帶給觀眾新的驚喜。



除了新鮮的演員組合之外，《雕刻都市》創作班底也值得一提，編劇吳尚浩作家曾創作《模範計程車》第一至第三季劇本，該劇不僅創下同時段收視率第一，在TV-OTT全體話題度統計中亦排名第一，今年上映的千萬觀影人次電影《犯罪都市4》也是由吳編劇執筆。 導演將由《國民死刑投票》朴信宇導演和《極速引爆》金昌周導演共同擔任，一同為觀眾帶來扎實的故事情節和激烈的復仇快感。

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