ASTRO成員現身Billlie首場粉絲演唱會，為文彬妹妹文秀雅應援！粉絲：真的好感人ㅠㅠ

女團 Billlie 在4日舉行首場粉絲演唱會《You B,I'm B （Belllie've You）》，而 ASTRO 成員（車銀優、MJ、JINJIN、尹產賀）也到場為文彬的妹妹文秀雅應援。

當天，車銀優通過自己的 IG 上傳「祝賀第一次粉絲演唱會」的文字和短影片。ASTRO 也在官方 SNS 上傳和文秀雅一起拍攝的照片，並寫下：「秀雅呀！！！ 祝賀你的第一場粉絲演唱會，為了準備辛苦了！做得非常好，以後也請多多給大家展現更多好的舞台。」文彬逝世後，ASTRO 成員們以哥哥的身份照顧著秀雅 ㅠㅠㅠㅠ



文秀雅當天表示很感謝成員們，非常感謝在休息期間好好守護了Belllie've（粉絲名），看著成員們的舞台，給了我很大的力量。接著，她還哽咽地說：「雖然想在這裡見到每個人，但有一個人真的很想見到。那個人在遠處或非常近距離地爲我加油，讓我再次在大家面前笑，和成員們一起表演，所以我真的很謝謝他。我會努力展現更帥氣的樣子，希望大家多多支持。」



另外，在韓國父母節（5月8日）到來之際，ASTRO 成員們也各自帶著父母舉行團體聚會，5日成員們在 IG 上傳照片。照片中有 ASTRO 成員們和文秀雅、父母們，他們圍坐在一張巨大的圓形桌子旁，面帶微笑地擺出 V 手勢。大家還在4名成員拍攝的照片正中央標記文彬的帳號，超越組合成員像一家人一樣的他們，讓粉絲們也跟著表示感動。

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