ASTRO尹产贺&Billlie文秀雅翻唱〈Small girl〉，一支cha要看哭：复刻文彬与文秀雅经典互动

ASTRO文彬去年4月离世后，亲生妹妹Billlie文秀雅受到极大打击，这些日子以来ASTRO队友MJ、JIN JIN、车银优与尹产贺「接手」了文彬「哥哥」的身分，代替照顾妹妹文秀雅，温暖互动时常令人动容。

*先前报导回顾：

‎〈ASTRO成员现身Billlie首场粉丝演唱会，为文彬妹妹文秀雅应援！粉丝：真的好感人ㅠㅠ〉‎

‎〈ASTRO产贺为离世队友文彬妹妹秀雅庆生！代替哥哥精心准备海带汤〉‎



近日，尹产贺和文秀雅cover了李泳知和D.O.（都敬秀）今年的热门歌曲〈Small girl〉还拍成MV，再度让粉丝大受感动，网友留言谢谢ASTRO照顾文秀雅、称赞两人互动很可爱之外，不少人也藉机再向天上的文彬说说话。



留言包括「彬尼看到的话会尴尬地笑但明显很喜欢颗颗颗，说是建议也会想多加点什么……果然大家的想都是一样的啊！好想你啊彬，每天依旧思念与思念……」、「谢谢ASTRO照顾文秀雅并让她如此闪耀」、「我知道文彬会感到很骄傲」、「知道我们秀雅和产贺都做得很好吧，无论如何都很爱你、要记得我们很爱你」、「两个人很可爱……彬尼一定是笑得很开看这影片」、「产贺的新风格和秀雅柔和的声音融合很完美，同框真可爱」……等等。

拍摄MV之余，尹产贺和文秀雅还Challenge了Billlie上月发行的〈记忆糖果〉。〈记忆糖果〉是由前辈IU参与制作的歌曲，是专辑《appendix: Of All We Have Lost》主打歌，专辑是历经文秀雅与秀炫暂停活动，Billlie时隔1年7个月完整体回归推出的首张。〈记忆糖果〉从歌名到歌词都不难让人联想文秀雅失去哥哥文彬之事，MV结尾更安排Billlie全员拥抱回归的文秀雅与秀炫。



尹产贺和文秀雅的〈记忆糖果〉Challenge，最令人激动的是Ending，两人竟复刻了文彬与文秀雅经典的〈我耳边的Candy〉兄妹表演时的，哥哥敞开外套，妹妹躲进去哥哥怀里的Ending（此姿势最早源於1988年一支巧克力广告），让想起回忆的粉丝们又哭了，有留言说：「以前彬尼都会为Billlie每张专辑拍Challenge，现在换产贺陪伴秀雅了。」



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