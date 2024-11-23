美女主播自爆吸毒願意自首！原來是不得已為之？被強迫吸食，捆住手腳生命受威脅

前氣象主播金娜靜在菲律賓旅行時突然自曝「在菲律賓吸毒，自願自首！」引爆全韓關注，目前警方已介入調查。

18日金娜靜的代理律所「忠正」通過長篇正式聲明表示：「金娜靜為了推廣美容產品以及推出內衣品牌前往菲律賓，與一位年輕商人A某相識。 金娜靜酒後微醺的狀態下，不明原因地被A某綁住雙手並蒙住眼睛。 在此過程中A某強迫其吸入煙霧，當她試圖拒絕時，A某利用類似管子的裝置強迫她吸入煙霧。」聲明還提到，「金娜靜的手機中留有記錄這一情況的影片，由於A某擔心若使用自己的手機拍攝可能會惹上麻煩，因此用金娜靜的手機進行拍攝，並通過AirDrop等方式將影片傳輸、保存。 這段影片可以證明金娜靜當時處於無法反抗的狀態。」



聲明進一步指出「在強迫金娜靜吸入毒品之前，A某曾出示槍支，還透露『可以輕易殺人』的意思。 雖然沒有能夠證明這一點的其他證據，但金娜靜在接受警方調查時得知，A某因犯下多項罪行被通緝，現無法返回韓國。」



對於金娜靜在回國前發佈的SNS，聲明中解釋稱「金娜靜曾通過視訊通話向警方請求人身保護，但過程中疑似A某的關聯人錄製了與A某通話的追蹤影片。 金娜靜為緊急尋求救援而自首承認了吸毒的事實，但這並不代表她主動吸毒的行為。 她未能向調查機構提交包含受害影片在內的其他證據，一部份陳述也因此不完全符合事實。 由於擔心A某的威脅可能成真，金娜靜對曝光A某的存在感到極度害怕」。



12日金娜靜通過SNS發佈了「向警方自首，我在菲律賓吸毒了，感覺自己只有死了才能離開，無法再登機了」相關內容後又刪除，引發爭議。 同日仁川國際機場警察局在金娜靜回國後對其進行相關檢查，並通過毒品類快速試劑檢查確認甲基苯丙胺（冰毒）呈陽性反應，隨後案件被移交至其居住地所在轄區的警察廳毒品專案組。

之後金娜靜同天也發表聲明稱：「為引發擔憂深表歉意。 我將誠實接受調查。」

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