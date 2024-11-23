【韓網熱門】邊佑錫在求職廣告中的「高段位」調情話術！網友：即使你是帥哥，我也不能容忍

邊佑錫成為求職網站JOB KOREA的代言人，並拍攝了廣告。 他在廣告中這樣說：

當代職場人士調情時不會說「要不要和我玩曖昧！」而是：

1. 要不要和我一起加班？

2. 要不要和我一起去吃公司食堂？

3. 要不要和我一起做新項目的TF（task force）？

4. 要不要和我一起查閱企劃書裡的錯字？

5. 要不要和我一起瞞著組長單獨開群聊？



알바우석이가 좋았다가 팀장님우석이가 좋았다가.. 그냥 다 좋은데요? 둘다 플러팅 장난아닌데요? pic.twitter.com/XVN1UKMDEi — arrri (@lovely_ws_1031) November 13, 2024

韓國網友評論：

1. 忍不住罵了一句髒話，哈哈哈哈哈，到底誰想出這種台詞的

2. 即使對方是邊佑錫，我也忍受不了

3. 瘋了吧

4. 為什麼要這麼說？？ 噁心

5. 佑錫啊，你又有什麼罪呢

6. 不要以為說的是邊佑錫就全部能行得通

7. 如果這是社內調情的話，這輩子都談不了辦公室戀愛

8. 因為你是邊佑錫我才容忍的

9. 哪怕是在曖昧中，也會瞬間熄火了

10. 看了只想發火

11. 即使你長得帥，我也忍不了

12. 是為了被甩才這麼說的嗎？ 這廣告也太土了

13. 即使他是邊佑錫，我也想薅他的頭髮

14. 別和我說話

15. 如果不是要交往的話，不要對我這麼說

16. 能想出這種詞的人肯定沒工作過，或者單純想讓人生氣

17. 邊佑錫你要不要和我結婚，不然請滾開

18. 千萬不要背著組長單獨用公司內部聊天app建群聊，因為公司所有人都能看到，哈哈哈哈哈哈哈

19. 一開始就錯了，誰會直接問別人「要不要和我玩曖昧」

20. 代入了一下自己身邊的同事，要瘋了

21. 看到要不要和我一起加班，一句髒話已經飆出了口

22. 這是社內霸凌了吧

23. 是嗎？ 如果真的喜歡我就不給我分配工作，讓我早點下班吧

24. 煩死了煩死了

25. 這是曖昧嗎？ 我看你是想吵架吧

26. 別讓邊佑錫拍這種廣告啊

27. 一起做企劃案？ 這是準備當一輩子仇人吧

原文：https://theqoo.net/square/3490396989

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