美女主播自爆吸毒愿意自首！原来是不得已为之？被强迫吸食，捆住手脚生命受威胁

前气象主播金娜静在菲律宾旅行时突然自曝「在菲律宾吸毒，自愿自首！」引爆全韩关注，目前警方已介入调查。

18日金娜静的代理律所「忠正」通过长篇正式声明表示：「金娜静为了推广美容产品以及推出内衣品牌前往菲律宾，与一位年轻商人A某相识。 金娜静酒后微醺的状态下，不明原因地被A某绑住双手并蒙住眼睛。 在此过程中A某强迫其吸入烟雾，当她试图拒绝时，A某利用类似管子的装置强迫她吸入烟雾。」声明还提到，「金娜静的手机中留有记录这一情况的影片，由於A某担心若使用自己的手机拍摄可能会惹上麻烦，因此用金娜静的手机进行拍摄，并通过AirDrop等方式将影片传输、保存。 这段影片可以证明金娜静当时处於无法反抗的状态。」



声明进一步指出「在强迫金娜静吸入毒品之前，A某曾出示枪支，还透露『可以轻易杀人』的意思。 虽然没有能够证明这一点的其他证据，但金娜静在接受警方调查时得知，A某因犯下多项罪行被通缉，现无法返回韩国。」



对於金娜静在回国前发布的SNS，声明中解释称「金娜静曾通过视讯通话向警方请求人身保护，但过程中疑似A某的关联人录制了与A某通话的追踪影片。 金娜静为紧急寻求救援而自首承认了吸毒的事实，但这并不代表她主动吸毒的行为。 她未能向调查机构提交包含受害影片在内的其他证据，一部份陈述也因此不完全符合事实。 由於担心A某的威胁可能成真，金娜静对曝光A某的存在感到极度害怕」。



12日金娜静通过SNS发布了「向警方自首，我在菲律宾吸毒了，感觉自己只有死了才能离开，无法再登机了」相关内容后又删除，引发争议。 同日仁川国际机场警察局在金娜静回国后对其进行相关检查，并通过毒品类快速试剂检查确认甲基苯丙胺（冰毒）呈阳性反应，随后案件被移交至其居住地所在辖区的警察厅毒品专案组。

之后金娜静同天也发表声明称：「为引发担忧深表歉意。 我将诚实接受调查。」

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