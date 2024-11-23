「ILLIT抄襲訴訟」2025年1月審理！控閔熙珍損害女團名譽，求償20億

ADOR前代表閔熙珍與BELIFT LAB之間的訴訟，即坊間所稱的「ILLIT抄襲訴訟」將於明年1月開始審理。

根據法律界等消息，首爾西部地方法院第12民事部（部長法官）將於明年1月10日舉行由BELIFT LAB對閔熙珍前代表提起的損害賠償訴訟的首次辯論。原告方BELIFT LAB提出的賠償金額高達20億韓幣。

BELIFT LAB此前曾公開否認ILLIT抄襲NewJeans企劃案的指控，並於今年6月提起了這場訴訟。BELIFT LAB表示：「ILLIT的品牌戰略和概念在2023年7月21日已經最終確定並內部共用。 所謂的『企劃案』是由舉報者於2023年8月28日提供的，時間上根本不可能對ILLIT的概念產生影響。」



當時，閔熙珍代表方面則在由首爾中央地方法院民事合議50部審理的HYBE股東表決權行使等禁令訴訟聽證會上表示「ILLIT抄襲了NewJeans」並公開了HYBE內部員工的舉報內容。 根據該舉報，該員工揭露ILLIT的創意總監從ILLIT的構想階段就已經收到了NewJeans的企劃案，並指出ILLIT和NewJeans的企劃案幾乎一模一樣。 該員工還說：「沒想到會做得一模一樣。」



目前BELIFT LAB除了這場訴訟之外，還表示已經對閔熙珍提出了針對業務妨礙和誹謗的控告，指控閔熙珍單方面捏造虛假事實，對公司和ILLIT造成損害。BELIFT LAB指出：「閔熙珍為了獲取私利，將無辜的新生團體當作替罪羊。 通過抄襲的指控來達成個人私利，對整個大眾文化帶來了不良影響，我們感到遺憾。 如果這樣的行為無法得到糾正，並且繼續為了有利於自己的立場而曲解專業領域的判斷，將會極大地抑制創作者的創作活動，閔熙珍也將無法逃脫責任。」



另一方面，閔熙珍於4月25日親自舉行了緊急記者會，提到NewJeans與ILLIT的相似性，她表示：「這對誰有好處？ 這樣下去，ILLIT也會被毀掉。 這樣的話，大家都變成NewJeans了。 我不是在詆毀ILLIT，這些小孩有什麼錯？ 錯的是大人。」並提出了抄襲爭議。



隨後BELIFT LAB的金泰浩代表批評道：「如果真有人說『這些孩子有什麼錯』，那麼在沒有必要提及藝人的情況下，應該儘量避免提及。 但這樣的言論無異於指名道姓，這就是指示那些支持她、同意她觀點的偶像粉絲，去批評和攻擊ILLIT。 這樣的結果，真的很糟糕。 在這個行業工作這麼久的人居然能提出這樣的主張，實在令人驚訝。 這一不尋常的事件居然是基於一個人的私欲，出現了如此荒謬的說法，實在讓人難以原諒。」

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