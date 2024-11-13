宋再臨於韓國學測前夕過世，網憶生前曾勉勵考生「就算學測答錯，進社會後你就是正解」

《擁抱太陽的月亮》、《于氏王后》演員宋再臨昨（12）日過世，許多演藝圈友人不捨悼念，韓國網友與媒體也想起他生前的「美談」回憶故人。

*相關報導：

‎〈《我們結婚了》宋再臨驚傳過世享年39！新劇《于氏王后》才播畢兩個月〉‎

‎〈宋再臨過世，《擁月》鄭殷杓、《打掃吧》裕善等人悼念，朴呼山、洪錫天、李伊自責「對不起」〉‎

由於明日是韓國大學學業能力測驗（學測）的日子，網友、媒體紛紛想起2017年11月的學測日，宋再臨在社群分享了自己主動接送考生，備上自己的重機要當考生的司機，並為考生們加油，寫下「馬上就要成年了，恭喜你進入了會比考卷出現更多問題與答案的社會，但答案不會有錯誤」的話勉勵。



不過，去年12月宋再臨和秀英一同宣傳話劇《Wife》時，他坦言當時雖然有心想接送，但沒能載上任何一個人，因為路上沒有遲到的人，交通也被管制地很好。雖然如此，但他那句為考生應援地話仍被讚許，他重新說明：「社會就是沒有正確答案，取決於你自己。就算學測答錯，結束學測後，『你就是正解』。」



▼相關影片



節目上，宋再臨還透露替妹妹的婚禮出了四千萬韓元（約92.6萬台幣、22萬港幣），更早在另檔節目《新品上市便利餐廳》還說過家裡經濟不寬裕，因此很節儉，很早就出來工作的原因，是為了不想讓妹妹和自己同時上大學造成家中負擔，選擇賺錢讓妹妹先畢業。而父母的全租房租金也都是自己所出的。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞