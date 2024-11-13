《蜉蝣先生》禹棹奐：「為飾演絕症患者大減7公斤體重…不用運動也不發胖」

N台新劇《蜉蝣先生》男主角禹棹奐表示為戲大減7公斤之多，也表示自己看了三次，分別看過有加入音樂跟沒有音樂的版本，有很多不一樣的感受，而第一句登場的台詞「我現在要死了」也令他一開始就充滿悲傷氣氛。

禹棹奐表示因為第一印象就想要接演，感覺這佔了大部分的原因，男主角看起來相當自由，去哪裡都無所謂，但內心其實是一個受了重傷的人，似乎是遭到心愛的人被判以及周圍朋友們的拋棄，看起來充滿了孤獨感。不過無論是相關業界人士或是觀眾們，都認為這樣的感覺是適合演員禹棹奐出演的角色之一，適合他發揮。禹棹奐也思考著人生似乎沒有太多自由的日子，要上學，要當兵，要工作，並沒有太多所謂自由的時間，所以也忘記了怎麼變得自由。這也讓他特別想嘗試演出「海潮」這個角色。



禹棹奐也為了演出這個角色而改變了自己的生活，他也拿之前自己演出過的作品《獵犬們》中的角色與這次《蜉蝣先生》來比較，《獵犬們》的建宇相當規律的生活著，加上必須鍛鍊壯碩的體格，所以當時拍攝是78公斤，但《蜉蝣先生》中的海潮是一個絕症患者，他也透過不運動而讓肌肉縮減，身形變得小號一點，所以體重也掉到了71公斤，當時為了增重而多吃多運動，後來為了瘦一點，不運動了，也找不到吃的理由。不過熱愛運動的他，現在還是習慣每天早起去運動。



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