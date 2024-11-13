宋再臨過世，《擁月》「尚膳」鄭殷杓、《打掃吧》裕善等人悼念，朴呼山、洪錫天、李伊自責「對不起」

曾演出綜藝《我們結婚了》、主演過《擁抱太陽的月亮》與《先熱情地打掃吧》等劇的演員宋再臨，昨晚（12日）驚傳於家中結束生命，震撼演藝圈，圈內一些友人紛紛發文悼念。

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‎〈《我們結婚了》宋再臨驚傳過世享年39！新劇《于氏王后》才播畢兩個月，IG簡介引猜測〉‎（文末已更新警方消息：宋再臨於住處身亡，留有遺書，並未發現他殺跡象）



朴呼山率先發文：「真的要瘋了。再臨啊……這麼開朗的你……真不敢相信……對不起，沒能聯絡你，沒能照顧到你，真的對不起。」附圖是兩人過往的合照，字字句句傳達了自責，更令人不捨。



宋再臨與鄭殷杓曾在《擁抱太陽的月亮》合作過，一個演王李暄（金秀賢 飾）的貼身護衛「金齊雲」，一個演照顧王起居的尚膳「衡善」，近幾年還不約而同演了《酒鬼都市女人們》和《美男堂》，雖然戲分並未有交集。鄭殷杓發了一張白色菊花照還有兩張合照，他寫：「一路好走……一定要是幸福的旅行。」似乎是回應宋再臨IG寫下的「開始漫長旅行」。



▼宋再臨、金秀賢與鄭殷杓《擁月》同場片段



在《我們的甲順》裡，宋再臨飾演男主角「許甲竇」，裕善飾演女主角申佳純（金昭誾 飾）的姐姐「申美純」；在《先熱情地打掃吧》裡，宋再臨是「崔丹尼爾醫生」，裕善是張善傑（尹鈞相 飾）的秘書。兩人還合作過電影《最後的美好時光》（안녕하세요，Good Morning），裕善IG限時動態寫下：「再臨啊……太遺憾了……太痛了……ㅠㅠ 千萬……要安息……」



▼宋再臨與裕善曾在《先熱情地打掃吧》、《最後的美好時光》記者會上合影



也和宋在臨合作電影《最後的美好時光》的李允智，一樣在限時動態黑底白字寫下：「不應該那樣的……還記得你的純真，在那裡……盡情地活下去吧。」



▼《最後的美好時光》，海報上後排兩位即宋在臨與李允智



藝人洪錫天和宋在臨也有交情，他的發文內容也帶著歉疚：「因為再也見不到你的帥氣笑容而悲傷……沒能好好照顧，沒好好打聲招呼就要送走，這個狀況真的很荒唐……對不起再對不起……沒能當個好哥哥，安息吧。」洪錫天後來還轉發成限時動態再次表達不捨：「愛你、想你，我的弟弟ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ。」



李伊和宋再臨2022年合作Netflix電影《夜叉：浴血諜戰》，兩人還一起到《第六感3》做客宣傳電影。李伊限時動態黑底白字寫「對不起再臨啊」。



▼《夜叉：浴血諜戰》中，兩人飾演同為國情院黑色小隊的「熙媛」與「在圭」



▼《第六感3》片段



藝人安英美IG也發了白色菊花哀悼：「向故人祈求冥福……」



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