Disney+《熱血司祭2》金南佶致敬李小龍帥度破表　時隔5年金成均竟成「真人福寶」

Disney+夯劇就是要你看到飽！從下半年開始幾乎每個月都有強檔上線，金泰梨苦練歌喉只為《正年》，果然一播出就掀起極高討論；朴信惠首度嘗試惡女角色在《來自地獄的法官》用暴力美學制裁犯人，讓人看了超解氣，更被網友一致好評誇讚「新人生角色」。而近期開播韓劇更是男神接力賽，除了有池昌旭化身頹廢皮條客的《江南B-Side》外，第二季《熱血司祭》也正式在Disney+上線，時隔5年果然威力更強，金南佶致敬動作巨星李小龍的經典動作之外，還有金成均的「真人版福寶」堪稱從影最大犧牲，另外更別忘李荷妮無口音的超流利英文台詞，都讓粉絲直呼真的太狂。

金南佶武打戲更升級

儘管在第一季《熱血司祭》已經有不少打鬥鏡頭，但在第二季從第一集到第二集結尾，飾演神父金海日的金南佶可說是從頭打到尾！無論是面對來寺廟鬧場的小囉囉，還是為了找出傷害教會弟子相延的兇手，金南佶行雲流水的打鬥動作場面都宛如電影般一樣讓人看得目瞪口呆。而他的打戲更不是只有單調你來我往的攻擊，為了呈現神父「爆走」的一面，還有不少經典畫面！

像是第一集他面對準備把寺廟夷平蓋高樓大廈的惡煞，竟出現彷彿動畫或是英雄電影才會出現的誇張火焰，搭配慢動作的播放直勾勾的揍向反派，再加上金南佶一本正經地模樣，讓人看得想笑又想鼓掌叫好。另外第二集中他直搗毒窟時，還致敬代動作巨星李小龍的雙截棍片段，搭配招牌的擺手，連對手都佩服的停下來拍手驚呼。化身表情包達人的他，也讓《熱血司祭2》剛開播收視率就達雙位數11.9%，更讓劇迷回憶全湧現！



李荷妮零口音英語

在《熱血司祭2》第二季中，絕對不可或缺的還有最強檢察官朴京善，這次也同樣由李荷妮原班人馬出演。令粉絲驚喜的是，李荷妮一登場直接狂飆各國語言，且零口音的英語讓人超讚歎，她在一段與美國緝毒局在審問中，自然又流暢的對談看得出在事前準備下足苦心。不過她一樣不改大砲個性，雖然口說流利英文，但總是會用韓語碎念，連髒話都是一氣呵成，有她的存在，絕對起到畫龍點睛的效果。



金成均再次破格演出

作為《熱血司祭》第一季最強綠葉，金成均在第二季中的表現只能說更上一層樓！他飾演九潭警察署強力2班組長具大榮，同樣也是金海日教會的跟班。具大榮表面上穩重和藹，但私底下脾氣跟金海日有得比！還會為了達成目標不擇手段。

在第二集中，他為了要去釜山找金海日，刻意稱自己有恐慌症，甚至還扮成超夯的動物園明星大熊貓「福寶」嚇壞同事，拋開包袱與形象的演出，與過去在《Moving 異能》愛妻心切的模樣反差極大，讓他值得再拿一次「搶鏡男子賞」！



一切從毒品開始

與Disney+正在熱播的另一部大作《江南B-Side》有異曲同工之妙，在《熱血司祭2》中也是以一場毒品案做為開端。金海日為了追查毒品上游來到釜山，恰巧本劇最大反派金洪植（盛駿飾演）也從海外回來。

金洪植作為東南亞最大毒梟作風兇狠，初見警方就下馬威，在警察面前殺掉他們同僚，並警告「以後照我說的話去做就好，這樣我就不會打爆你的頭，而是讓你飽到撐破肚子！」後續極有可能與金海日有交手機會，屆時又會如何發展？請一定要鎖定每周五六由Disney+獨家跟播的《熱血司祭2》！



Disney+獨家跟播《熱血司祭2》每周五、六 晚間10:30 上架新集數

●《熱血司祭2》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-902489c5-fcaf-4919-99d0-92fc2cbcedbf

●臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞