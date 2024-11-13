宋再临於韩国学测前夕过世，网忆生前曾勉励考生「就算学测答错，进社会后你就是正解」

《拥抱太阳的月亮》、《于氏王后》演员宋再临昨（12）日过世，许多演艺圈友人不舍悼念，韩国网友与媒体也想起他生前的「美谈」回忆故人。

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由於明日是韩国大学学业能力测验（学测）的日子，网友、媒体纷纷想起2017年11月的学测日，宋再临在社群分享了自己主动接送考生，备上自己的重机要当考生的司机，并为考生们加油，写下「马上就要成年了，恭喜你进入了会比考卷出现更多问题与答案的社会，但答案不会有错误」的话勉励。



不过，去年12月宋再临和秀英一同宣传话剧《Wife》时，他坦言当时虽然有心想接送，但没能载上任何一个人，因为路上没有迟到的人，交通也被管制地很好。虽然如此，但他那句为考生应援地话仍被赞许，他重新说明：「社会就是没有正确答案，取决於你自己。就算学测答错，结束学测后，『你就是正解』。」



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节目上，宋再临还透露替妹妹的婚礼出了四千万韩元（约92.6万台币、22万港币），更早在另档节目《新品上市便利餐厅》还说过家里经济不宽裕，因此很节俭，很早就出来工作的原因，是为了不想让妹妹和自己同时上大学造成家中负担，选择赚钱让妹妹先毕业。

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