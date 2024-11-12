《我們結婚了》宋再臨驚傳過世享年39！新劇《于氏王后》才播畢兩個月，IG簡介引猜測

據韓國媒體《Newsen》報導，演員宋再臨今日下午被發現身亡，享年39歲，葬禮於首爾汝矣島聖母醫院殯儀館舉行。

《TV Daily》隨後確認宋再臨靈堂設於該殯儀館2號室，14日中午出殯。得知他過世消息，網友都相當震驚，X（Twitter）「演員宋再臨」、「享年39」等關鍵字登上熱門，而宋再臨身亡原因並未公開，但他生前曾將IG簡介改成「開始漫長旅行」引發網友猜測及不捨。



宋再臨1985年生，2009年以電影《女演員們》出道。曾演《擁抱太陽的月亮》、《剩餘公主》、《我們的甲順》（我的完美新娘、同居家事）、《先熱情地打掃吧》……等戲劇，參與綜藝《我們結婚了》和金昭誾組「精靈夫婦」也讓他獲得高人氣，《我們的甲順》就是和金昭誾二度合作的作品，近幾年兩人久違合體後還曾傳出緋聞‎。

▼宋再臨2012年《擁抱太陽的月亮》飾演李暄（金秀賢）近身護衛「金齊雲」始有名氣



▼《我們結婚了》與金昭誾組「精靈夫婦」，兩人互動相當「撩」而出名，後來還搭檔演出《我們的甲順》，近幾年合體更傳出緋聞‎



▼2018《先熱情地打掃吧》和尹均相、金裕貞合作



宋再臨今年8、9月還有新劇《于氏王后》播出，飾演高句麗大王子「高孛義」一角，上個月也才結束音樂劇《凡爾賽玫瑰》，突如其來的惡耗令人不勝唏噓。

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