YUJU坦言聽見GFRIEND〈時間流逝〉前奏就會想哭，《SCOOL》練習生讓她掀起回憶落淚

YUJU（裕株）是經典清純女團GFRIEND主唱，目前也是唱作俱佳的Solo歌手。雖然GFRIEND已各奔東西幾年，但「GFRIEND」這個名字依舊在成員們心中有重要地位，包括YUJU。

台韓合作選秀《SCOOL》最新一集「國際化藝人任務」讓練習生們挑戰華語與韓語歌曲，其中一首正是GFRIEND名曲〈時間流逝〉（ROUGH）。YUJU對GFRIEND與〈時間流逝〉流露出自負心，也表示〈時間流逝〉她聽了無數次也唱了無數次，但每每聽到前奏都會「忍不住想哭」。由於這份對〈時間流逝〉特殊的情感，她更嚴厲指導，尤其在傳達感情的部分，她指出要展現這首歌的情緒很難：「雖然是悲傷的感覺但不能憂鬱，雖然感性但要非常單純。」



中間驗收時，挑戰這首歌的張宇閎、李浚赫、黃耀冬與李東運，除了合音被揪出「完全不合」外，表達歌曲訊息的感情也被指出不對。YUJU解釋這首歌是講述「經歷好幾次離別的戀人」，強調歌曲想傳達的訊息是「不是單純失戀或被甩，而是保持那份純粹，一次次奔向對方」，李浚赫等人討論過後決定將唱給戀人的心情改成唱給他們正追逐的「夢想」。



正式表演四人明顯比另一演唱周杰倫〈東風破〉的歌唱組出色，合音成功過關，甚至達成要「唱哭」YUJU老師的抱負！YUJU在他們演唱中途明顯受到感動，待他們唱完便默默拭淚。她稱讚四人做得很好，肯定他們從中間驗收後「已修改到幾近完美」，說著說著哽咽道想起了很多當時的回憶，看著四人懇切地表演覺得很感謝、很美麗。



銀赫也肯定四人，尤其是Tony黃耀冬和李浚赫。可惜的是，李洪基仍指出四人不足之處，雖然歌唱進步了，但還未能好好傳達歌曲訊息，即便四人看起來很專注。兩隊歌唱組PK結果一面倒，〈時間流逝〉組沒人落入淘汰候補，危險的是〈東風破〉組。

而觀眾對〈時間流逝〉組的反應，YouTube上網友們留言「身為Buddy真的覺得很感動」、「這首真的好讚，背景的一開始時間倒轉、像是為了讓我們回到小女友的年代」、「當Yuju哭的時候我也哭了，身為Buddy的我很緊張，因為這首歌和〈玻璃珠〉（Glass Bead）是我們最珍貴的，但他們做得很好」，最多人稱讚的是黃耀冬，稱讚他唱得最好、情緒也最飽滿、聲音乾淨又清亮……等等。

▼《SCOOL》EP.7〈時間流逝〉組完整節目內容（已定位1:11:24）



▼張宇閎、李浚赫、黃耀冬與李東運〈時間流逝〉組演唱純享版



最後絕對要回顧GFRIEND原版的〈時間流逝〉MV，且近期已有好消息GFRIEND會在明年1月重組‎！



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