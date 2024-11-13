YUJU坦言听见GFRIEND〈时间流逝〉前奏就会想哭，《SCOOL》练习生让她掀起回忆落泪

YUJU（裕株）是经典清纯女团GFRIEND主唱，目前也是唱作俱佳的Solo歌手。虽然GFRIEND已各奔东西几年，但「GFRIEND」这个名字依旧在成员们心中有重要地位，包括YUJU。

台韩合作选秀《SCOOL》最新一集「国际化艺人任务」让练习生们挑战华语与韩语歌曲，其中一首正是GFRIEND的名曲〈时间流逝〉（ROUGH）。YUJU对GFRIEND与〈时间流逝〉流露出自负心，也表示〈时间流逝〉她听了无数次也唱了无数次，但每每听到前奏都会「忍不住想哭」。由於这份对〈时间流逝〉特殊的情感，她更严厉指导，尤其在传达感情的部分，她坦言要展现这首歌的情绪很难，她说：「虽然是悲伤的感觉但不能忧郁，虽然感性但要非常单纯。」



中间验收时，挑战这首歌的张宇闳、李浚赫、黄耀冬与李东运，除了合音被揪出「完全不合」外，表达歌曲讯息的感情也被指出不对。YUJU解释这首歌是讲述「经历好几次离别的恋人」，强调歌曲想传达的讯息是「不是单纯失恋或被甩，而是保持那份纯粹，一次次奔向对方」，李浚赫等人讨论过后绝决定将唱给恋人的心情改成唱给他们正追逐的「梦想」。



正式表演四人明显比另一歌唱组出色，合音成功过关，甚至达成要「唱哭」YUJU老师的抱负！YUJU在他们唱完首段之后便明显受到感动，待他们唱完便默默拭泪。她称赞四人「做得很好」，肯定他们从中间验收后「已修改到几近完美」，说著说著哽咽自己想起了很多当时的回忆，看著四人恳切地表演觉得很感谢、画面很美丽。



银赫也肯定四人，尤其是Tony黄耀冬和李浚赫。可惜的是，李洪基仍指出四人不足之处，虽然歌唱进步了，但还未能好好传达歌曲讯息，即便四人看起来很专注。两队歌唱组PK结果一面倒，〈时间流逝〉组没人落入淘汰候补，危险的是演唱周杰伦〈东风破〉的组别。

而观众对〈时间流逝〉组的反应，YouTube上网友们留言「身为Buddy真的觉得很感动」、「这首真的好赞，背景的一开始时间倒转、像是为了让我们回到小女友的年代」、「当Yuju哭的时候我也哭了，身为Buddy的我很紧张，因为这首歌和〈玻璃珠〉（Glass Bead）是我们最珍贵的，但他们做得很好」，最多人称赞的是黄耀冬，称赞他唱得最好、情绪也最饱满、声音干净又清亮……等等。

▼《SCOOL》EP.7〈时间流逝〉组完整节目内容（已定位1:11:24）



▼张宇闳、李浚赫、黄耀冬与李东运〈时间流逝〉组演唱纯享版



最后绝对要回顾GFRIEND原版的〈时间流逝〉MV，且近期已有好消息GFRIEND会在明年1月重组‎！



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