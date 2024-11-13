《2024 SBS歌謠大戰》超強第一輪陣容公開：NCT、ITZY、Stray Kids、TXT、IVE、NewJeans共10支人氣隊伍！

歌手、偶像團體的年度盛事《2024 SBS歌謠大戰》確定將於 12 月 25 日聖誕節在永宗島 Inspire Arena 舉行，點進內文看看出席的明星有誰吧。

《SBS歌謠大戰》今年會以現場直播的方式進行，官方公開的第一輪出演陣容共有10支隊伍：NCT DREAM、Stray Kids、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、IVE、NewJeans、ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE、TWS、NCT WISH（此為官方新聞稿排列的順序），都是今年相當活躍的偶像團體。



從帶著第四張正規專輯回歸的 NCT DREAM，到在表演和製作上均無可挑剔的絕對強者 Stray Kids，能夠輕鬆駕馭各種概念的概念達人 ITZY，憑藉新曲〈Over The Moon〉大受歡迎的 TXT，MZ世代的理想偶像 IVE，展現獨特魅力的 NewJeans，成為新生代中全能組合的 ZB1，擁有如視覺般藝術性表演的 RIIZE，都將以高質量的舞台吸引全球 K-POP 粉絲的目光。今年出道並象徵青春的偶像新星的 TWS 和帶著滿滿活力的 NCT WISH 的舞台也讓人倍感期待。

此外，更多有關《2024 SBS歌謠大戰》的陣容及詳細資訊，可通過官方網站（https://gayo.sbs.co.kr/）及SNS查詢。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞